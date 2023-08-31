Суд повернув палац Терещенків Україні. Ним користувалася УПЦ МП

УПЦ МП буде оскаржувати рішення щодо повернення палацу у власність держави

Господарський суд Житомирської області ухвалив повернути державі маєток Терещенків у селищі Червоне, який перебував у власності Житомирської єпархії УПЦ МП. Про це передає «Укрінформ».

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Зазначається, що суд на засіданні 30 серпня задовольнив усі вимоги Бердичівської окружної прокуратури. Відомство у своєму позові просило, зокрема, визнати недійсною укладену у 2000 році угоду між ВАТ «Червоненський цукровик» та Житомирським єпархіальним управлінням УПЦ про безкоштовну передачу маєтку Терещенку.

Крім того, суд скасував свідоцтво від 02.10.2012 про право приватної власності на будівлі Свято-Різдво Христового Червоненського монастиря; передав у власність Міністерства освіти і науки нерухоме майно (нежитлова будівля монастиря площею 2802,7 кв. м та дві господарські будівлі площею 1264,7 та 394,5 кв. м).

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Представник відповідача Марина Шолодько назвала рішення суду незаконним та заявила, що воно буде оскаржене.

Раніше Верховний суд підтримав позицію Житомирської обласної прокуратури щодо незаконності передачі палацу Терещенка у смт Червоне у власність Житомирської єпархії УПЦ МП та ухвалив рішення направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду та ухвалення законного рішення на захист державних інтересів.

Палац Терещенка – збудований у 1861 році Адольфом Грохольським, після його смерті перейшов у власність відомого мецената та цукрового промисловця Миколи Терещенка. Після приходу більшовиків там облаштували сирітський притулок, а згодом фабрично-заводське училище. Палац був оточений великим парком, який межував із садами. Їхня загальна площа становила 58 га. В парку росли старі липи, дуби, каштани. Були тут два озера й альтанка на острівці. Перед палацом – декоративні газони. У власності Терещенків, палац знаходився до Жовтневого перевороту 1917 року. Після перевороту в будівлі знаходився притулок для безпритульних дітей. Проте, являючись свободолюбними, діти розбіглися, а будинок підпалили. Пожежа 1928 року значно пошкодила будівлю й хоча згодом, зовнішній вигляд було відтворено, та інтер'єри було втрачено назавжди. Через кілька років після здобуття Україною незалежності колишній палац було передано жіночому монастирю Святого Різдва Христового.

Нагадаємо, 10 серпня суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.