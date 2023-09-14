Справа про найбільший хабар в історії України: ВАКС залишив Насірова під вартою

У разі внесення застави, Насіров буде зобов'язаний прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Києва без дозволу суду, утриматись від спілкування зі свідками

Судді продовжили тримання Насірова під вартою до 12 листопада, але замість встановлених раніше 261 млн грн застави тепер він має внести 130 млн грн

Сьогодні, 14 вересня, суді Вищого антикорупційного суду ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

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Судді продовжили тримання Насірова під вартою до 12 листопада, але замість встановлених раніше 261 млн грн застави тепер він має внести 130 млн грн, зазначили в ЦПК.

При цьому, у разі внесення застави, Насіров буде зобов'язаний прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Києва без дозволу суду, утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

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«Сам Насіров стверджував, що ані він, ані його родичі не мають можливості внести заставу, оскільки розмір застави у 261 грн. млн не відповідає його майновому стану. Максимальна сума яку він може внести, становить 10 млн грн.

Крім цього він, нібито, має проблеми із здоровʼям, а в СІЗО йому не можуть забезпечити належну медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні НАБУ передало до суду справу про найбільший хабар в історії України.

Колишнього голову ДФС звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу. Розслідування розпочалося ще у 2017 році. Але через те, що сплата неправомірної вигоди відбувалася шляхом перерахування коштів між компаніями-нерезидентами з використанням рахунків в закордонних банківських установах, вона потребувала часу та комунікації з компетентними органами інших країн.

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Нагадаємо, що 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні минулого року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн.

3 лютого Національне антикорупційне бюро завершило розслідування одного з найгучніших корупційних проваджень минулого року – про можливе отримання хабаря в розмірі 722 млн грн колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим.