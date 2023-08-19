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Трамп може добровільно здатися і сісти у в’язницю: названо дату

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Трамп може добровільно здатися і сісти у в’язницю: названо дату
2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року
фото з відкритих джерел

Адвокати відповідачів у справі Трампа проведуть переговори з офісом окружного прокурора, щоб узгодити умови звільнення та заставу для своїх клієнтів

Експрезидент США Дональд Трамп може з'явитися у поліцію з повинною у справі про спроби скасувати результати виборів у 2020 році в штаті Джорджія та сісти у в'язницю округу Фултон. Про це повідомляє CNN.

Очікується, що Трамп зробить це 24 або 25 серпня.

Команда експрезидента вже зв'язалася з офісом окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс, і очікується, що переговори продовжаться на початку наступного тижня про умови його явки та характер здачі. Інші обвинувачені у справі також зв'язалися з окружним прокурором, розповіли джерела.

Вілліс дав Трампу та іншим фігурантам справи час до 25 серпня, щоб вони добровільно здалися.

Це майже двотижневе «вікно» для добровільної здачі дало відповідачам час для планування та потенційного звернення до прокурорів, щоб обговорити, як працюватиме цей процес.

Офіційні особи пообіцяли поводитися з Трампом та його соратниками так само, як із будь-яким підсудним. Проте, зазначається в публікації, це може виявитися неможливим через запобіжні заходи, необхідні для колишнього президента, і гучний характер деяких його справ.

Також очікується, що адвокати відповідачів у справі Трампа проведуть переговори з офісом окружного прокурора, щоб узгодити умови звільнення та заставу для своїх клієнтів, відому як заставу згоди, перш ніж вони здадуться та сядуть у в'язницю у Фултоні.

Якщо обвинувачені здадуться без укладеної угоди про заставу, яка має бути схвалена суддею Верховного суду округу Фултон, вони триматимуться під вартою, розповіли адвокати, знайомі з процесом.

Нагадаємо, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.

Окружний суд Вашингтона призначив запобіжний захід для Дональда Трампа у справі, що стосується звинувачення його в спробі фальсифікації виборів 2020 року. Згідно з умовами запобіжного заходу, Трамп зобов'язується дотримуватися федеральних і штатових законів, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.

Суддя Федерального суду округу Колумбія Таня Чаткен заборонила Трампу оприлюднювати деякі докази у справі про штурм Капітолію

Теги: суд США Дональд Трамп злочин

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