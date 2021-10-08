Руслан Стефанчук – новий голова Верховної Ради. Досьє на політика

Руслан Стефанчук обійшов чотирьох своїх колег на посаду нового голови Верховної Ради: Ярослава Железняка, Яну Зінкевичу, Гео Лероса та Олексія Гончаренка

Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту

Сьогодні 8 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. За відповідне рішення проголосував 261 депутат.

Досьє Руслана Стефанчука:

Місце народження

Народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі у сім'ї студентів-медиків.

Освіта

вища освіта (диплом з відзнакою), спеціальність «Правознавство», Хмельницький інститут регіонального управління та права (1997 р.);

вища освіта, спеціальність «Менеджмент виробничої сфери», Технологічний університет Поділля (1997 р.).

Сім'я

Одружений, має сина та доньку.

Кар'єра

Головний редактор наукового фахового журналу «Law of Ukrainе», перший заступник головного редактора юридичного журналу «Право України», заступник головного редактора журналу «Університетські наукові записки».

Входив до складу Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член Навчально-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України. Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з розробки Концепції розвитку юридичної освіти в Україні.

З 2005 до 2011 року – проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління і права. До того працював там асистентом кафедри, старшим викладачем, завідувачем кафедри, доцентом, професором кафедри цивільно-правових дисциплін. Займався адвокатською діяльністю.

Як помічник співпрацював з народним депутатом від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Анатолієм Матвієнком, а також віцепрем'єром Степаном Кубівим.

У 2011–2013 завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.

До 2019 року займався виключно науковою діяльністю, працював у Хмельницькому університеті управління та права (на сьогодні – Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова) і в Національній академії прокуратури України.

З 21 травня 2019 – радник президента, представник президента у Верховній Раді. Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року, № 2 у списку. Безпартійний.

У серпні Зеленський спочатку звільнив, а 19 серпня повторно призначив Стефанчука своїм представником у Верховній Раді.

Обраний народним депутатом України за партійним списком партії «Слуга народу», повноваження набув 29 серпня 2019 року. Того ж дня обраний Першим заступником голови Верховної Ради України.

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності – проблеми загальної теорії приватного права, особисті немайнові права фізичних осіб, договірні та деліктні зобов'язання, право інтелектуальної власності, європейське цивільне право, діяльність Європейського суду з прав людини, медичне право, юридична освіта та наука.

Звання

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Заслужений діяч науки і техніки України.

7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Нагадаємо, народні депутати висунули 5 кандидатів на посаду спікера Ради.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Також, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.