Стало відомо, скільки грошей за вересень заробило керівництво Верховної Ради

За підрахунками найбільше заробив новопризначений голова парламенту Руслан Стефанчук

За вересень керівництво Верховної Ради заробило понад 172 тис. грн. Така сумарна зарплата Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Олени Кондратюк. Як повідомляє 24 канал із посиланням на Апарат Верховної Ради, найбільше нарахували Руслану Стефанчуку.

Тоді ще перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив у вересні понад 63 тис. грн. Зауважимо, що тепер він обіймає посаду голови парламенту. Це сталося після того, як нардепи відправили у відставку Дмитра Разумкова.

Натомість зарплати Разумкова та Кондратюк були значно меншими. До прикладу:

вже ексголова Ради Дмитро Разумков заробив трохи більше 54 тис. грн;

а друга заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк – понад 53 тис грн.

Чому виникла така велика різниця між зарплатами керівництва парламенту, в Апараті Ради не пояснили.

Зарплата керівництва Апарату Ради / Фото 24 каналу



Скільки заробив Разумков

За період роботи з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року зарплата Дмитра Разумкова на посаді глави Верховної Ради склала:

2019 рік – 178 528 грн;

2020 рік – 547 563 грн;

2021 рік – 485 751 грн.

За 2019 рік сума є значно меншою, адже нардеп пропрацював лише 4 місяці. Загалом за 770 днів парламентар заробив 1 212 042 гривні.

Нагадаємо, в уряді вважають абсолютним рекордом зростання середньої зарплати в Україні за $500 і обіцяють лікарям її встановити на рівні $900, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави. Для тих самих лікарів ми наступного року середню зарплату зробимо на рівні 800-900 доларів, а мінімальну – на рівні 700 доларів», – зазначив Шмигаль.