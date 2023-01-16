Любителі Путіна – на вихід. У Раді триває збір підписів за позбавлення мандатів депутатів

Слідом за Віктором Медведчуком, Тарасом Козаком, Андрій Деркачем та Ренатом Кузьміним свої мандати можуть втратити інші народні депутати

У Верховній Раді України вже зібрано 150 підписів депутатів за питання щодо позбавлення мандатів низки нардепів ОПЗЖ та інших партій. Про це заявив нардеп від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.

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«Особливо вдячний моїм колегам, що на передовій і боронять Україну, але знайшли час та можливість підписати лист. Роман Лозинський, Роман Костенко, Андрій Шараськін – вони кожного дня бачать той жах, який принесли представники ОПЗЖ на нашу землю. Вони не сумніваючись поставили свої підписи, компромісів щодо представників кремля бути не може», – написав на своїй сторінці у Facebook народний обранець.

Олег Дунда висловився за продовження збору підписів у Верховній Раді, хоча і висловив занепокоєння, що частина депутатів так і не готова проявити свою проукраїнську позицію. «На 11 місяці війни і, навіть, страшний обстріл Дніпра не змінив їх думку. Збір підписів завершується, далі слово за спікером Русланом Стефанчуком. Ми не можемо і далі ігнорувати представників ОПЗЖ в парламенті і в радах усіх рівнів», – сказав Олег Дунда.

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Зазначимо, що відповідно до опитувань, які регулярно проводяться в Україні, понад 90% українців вимагають позбавити мандатів депутатів різних рівнів від заборонених проросійських партій.

Нагадаємо, минулого тижня частина колишні члени партії «ОПЗЖ» позбулись своїх депутатських мандатів, і були розкритиковані своїм соратником, народним депутатом Юрієм Бойко.