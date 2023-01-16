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Любителі Путіна – на вихід. У Раді триває збір підписів за позбавлення мандатів депутатів

Ірина Глотова
glavcom.ua
Любителі Путіна – на вихід. У Раді триває збір підписів за позбавлення мандатів депутатів
Низка нардепів можуть позбутись своїх мандатів
фото: lexinform.com.ua

Слідом за Віктором Медведчуком, Тарасом Козаком, Андрій Деркачем та Ренатом Кузьміним свої мандати можуть втратити інші народні депутати

У Верховній Раді України вже зібрано 150 підписів депутатів за питання щодо позбавлення мандатів низки нардепів ОПЗЖ та інших партій.  Про це заявив нардеп від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.

«Особливо вдячний моїм колегам, що на передовій і боронять Україну, але знайшли час та можливість підписати лист. Роман Лозинський, Роман Костенко, Андрій Шараськін – вони кожного дня бачать той жах, який принесли представники ОПЗЖ на нашу землю. Вони не сумніваючись поставили свої підписи, компромісів щодо представників кремля бути не може», – написав на своїй сторінці у Facebook народний обранець.

Любителі Путіна – на вихід. У Раді триває збір підписів за позбавлення мандатів депутатів фото 1
Любителі Путіна – на вихід. У Раді триває збір підписів за позбавлення мандатів депутатів фото 2

Олег Дунда висловився за продовження збору підписів у Верховній Раді, хоча і висловив занепокоєння, що частина депутатів так і не готова проявити свою проукраїнську позицію.  «На 11 місяці війни і, навіть, страшний обстріл Дніпра не змінив їх думку. Збір підписів завершується, далі слово за спікером Русланом Стефанчуком. Ми не можемо і далі ігнорувати представників ОПЗЖ в парламенті і в радах усіх рівнів», – сказав Олег Дунда.

Зазначимо, що відповідно до опитувань, які регулярно проводяться в Україні, понад 90% українців вимагають позбавити мандатів депутатів різних рівнів від заборонених проросійських партій.

Нагадаємо, минулого тижня частина колишні члени партії «ОПЗЖ»  позбулись своїх депутатських мандатів, і були розкритиковані своїм соратником, народним депутатом Юрієм Бойко.

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Теги: партії Facebook Андрій Деркач Роман Лозинськи Роман Костенко депутат Опозиційна платформа — За життя

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Політика

Любителі Путіна – на вихід. У Раді триває збір підписів за позбавлення мандатів депутатів
Любителі Путіна – на вихід. У Раді триває збір підписів за позбавлення мандатів депутатів
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