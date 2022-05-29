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    Політика

    Чи хворий Путін? У Кремлі дали відповідь

    У Росії є така практика: заперечувати очевидне - Чи хворий Путін? У Кремлі дали відповідь
    У Росії є така практика: заперечувати очевидне
    фото з відкритих джерел

    Лавров відповів на чутки про хворобу президента країни-агресорки

    Судячи з поведінки президента Росії Володимира Путіна не схоже, що у нього є проблеми зі здоров'ям. Про це сказав в інтерв'ю міністр закордонних справ Росії Сергія Лаврова для французького телеканалу TF1.

    «Ви знаєте, президент Путін кожен день з'являється на публіці. Ви можете бачити його на екранах, читати його звернення, слухати його виступи. Не думаю, що розсудливі люди зможуть побачити у цієї людини будь-які симптоми хвороби», – зазначив він.

    Тим часом повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.

    Нагадаємо, стало відомо, що Путін має рак і втрачає зір, але кілька років іще проживе – ЗМІ.

    За інформацією офіцера ФСБ, Путін страждає від головного болю і тремору кінцівок.

    Також на російського диктатора Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.

    Читайте також: «Рак у Путіна» – спецоперація ФСБ для захисту диктатора?
    Теги: росія окупанти міністр війна путін Україна президент хвороби окупація #stoprussia
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    Чи хворий Путін? У Кремлі дали відповідь