Соратник Зеленського: Китай міг би зупинити цю війну, але промовчав

Нардеп Мережко: «Китай взагалі не зацікавлений в тому, аби Росія окупувала Україну»

Якби Сі Цьзінпін рішуче сказав Путіну, що він проти прямого вторгнення Росії в Україну, це зупинило б війну. Бо Путін поважає тільки дві країни – США та Китай. Про це у розмові з «Главкомом» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

«Але Китай промовчав і це дуже прикро. Хоча могло б бути і гірше – він міг би надавати необхідну зброю Росії, фінансово допомагати. Але при цьому треба розуміти, що для Китаю більше значення мають торгівельні відносини з США та американський ринок. Це для них більш важливо, ніж відносини з Росією», – пояснив Мережко.

Він також додав, що Китай взагалі не зацікавлений в тому, аби Росія окупувала Україну, бо не хоче її посилення.

Раніше Китай закрив свій повітряний простір для літаків Boeing та Airbus російських авіаперевізників.

Напередодні Росія і Китай ветували ініційоване США посилення санкцій ООН проти Північної Кореї через випробування останньою балістичних ракет.

Також Китай різко скоротив експорт електроніки до Росії.

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