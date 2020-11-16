МЗС просить натиснути на Росію для звільнення журналістів в окупованому Криму

Дев’ять громадянських журналістів-кримських татар нині знаходяться за ґратами

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала світову спільноту посилити тиск на Росію для звільнення дев'ятьох кримських громадянських журналістів. Такий заклик вона зробила на зустрічі міністрів країн-членів Коаліції за свободу ЗМІ.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Як пояснила дипломат, мешканці окупованого півострову, після витіснення окупаційною «владою» з нього незалежних ЗМІ, були змушені самостійно виконувати функцію медіа для висвітлення справжньої ситуації в Криму.

«Дев’ять громадянських журналістів-кримських татар нині знаходяться за ґратами: Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв та Амет Сулейманов», – розповіла вона.

Крім того, Джапарова запросила міжнародних партнерів підтримати українську ініціативу щодо створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу протидії дезінформації.

Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.

Так, під час свого виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової.

Також президент Туреччини розкритикував Радбез та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН.