Степанов відреагував на чутки про свою відставку

Степанов про свою можливу відставку: у мене не було розмов на цю тему

Міністр вважає, що він «незручний» для фракції «Голос»

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на ініціативу фракції «Голос» відправити його у відставку.

Про це Степанов заявив в коментарі Радіо Свобода.

«У мене не було розмов ні з ким на цю тему. Я повністю сконцентрований на роботі і на конкретних результатах. За період, протягом якого я очолюю Міністерство охорони здоров'я, вдалося відновити систему лабораторних центрів, які за попередні роки було зруйновано», - сказав Степанов.

Міністр вважає, що він «незручний» для фракції «Голос».

«Я для них дуже «незручний» міністр. Мою відставку вони почали ініціювати відразу через два тижні після мого призначення», - пояснив Степанов.

Раніше в «Голосі» заявили, що хочуть зібрати позачергове засідання Верховної Ради, щоб проголосувати за відставку Максима Степанова.

Раніше ексгендиректорка департаменту медичних послуг МОЗ Оксана Сухорукова повідомила, що Офіс президента в п'ятницю 13 листопада, ухвалив рішення про звільнення Степанова.

Про відставку Степанова натякнув і народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Максим Степанов був призначений очільником МОЗ 30 березня 2020 року. Законопроект про відставку Степанова був зареєстрований на сайті Верховної Ради ще в липні 2020 року.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

В Україні останнім часом фіксується близько 10 тисяч випадків коронавірусної хвороби на добу. З 14 листопада уряд запровадив «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

16 листопада у Раді була зареєстрована постанова щодо скасування карантину вихідного дня.