Чому Берлін не дає зброї Києву? Пояснює експосол ФРН Ганс-Юрген Гаймзьот

«Спалах гніву через відмову Берліна надати оборонну зброю поділяє багато людей у Німеччині»

Посол Німеччини в Україні у 2008-2012 роках Ганс-Юрген Гаймзьот вважає, що до відмови Німеччини постачати Україні зброю варто ставитися із розумінням, враховуючи історичний контекст. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Чому Берлін не дає зброї Києву? Пояснюють німецькі дипломати та експерти».

На думку дипломата, З огляду на рушійну роль Німеччини у «військових іграх Великої держави» 20-го століття (від Вільгельма II до Гітлера), які «двічі принесли страждання і нещастя світові та ампутували власну націю», тепер багато хто з німців справедливо вважає, що війна має лише негативні речі для всіх сторін і тому її потрібно уникати будь-якою ціною.

Проте експосол не сумнівається, що Німеччина приєднається до США та інших країн у відповіді агресору. Підтвердженням цього, на думку Ганса-Юргена Гаймзьота, є той факт, що . Міністерка закордонних справ Анналена Бербок тричі упродовж декількох днів зустрічалась із держсекретарем США Блінкеном, щоб узгодити спільну відповідь на російські загрози та агресію.

«Позитивним є те, що країни, які підписали Будапештський меморандум, Сполучені Штати та Велика Британія, зараз вживають швидких і рішучих дій проти загроз з боку Росії, яких дуже не вистачало у 2014 році – у час, коли Ангелі Меркель було важко об'єднати ЄС для запровадження санкцій проти Росії. У 2014 році ми всі зрозуміли, що потрібно реагувати, перш ніж стикатися з фактами на місці», – вважає дипломат.

Ганс-Юрген Гаймзьот додав, що розуміє намагання деяких українських політиків, дипломатів та частини громадянського суспільства повідомити німецьку політичну сферу про серйозність ситуації. Однак дипломат вважає, що при цьому для України дуже важливо зберегти добрі відносини з Німеччиною, адже вона «є і залишиться другом у питаннях подальшої інтеграції України до ЄС».

Раніше повідомлялося, що Білий дім відреагував на відмову Німеччини постачати зброю в Україну.