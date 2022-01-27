Німецький експерт назвав відмову Берліна надати зброю Україні катастрофічним парадоксом

«Надзвичайно високий рівень критики допоможе Берліну зрозуміти, що така політика не є ані ефективною, ані відповідальною»

Через позицію німецької влади щодо відмови Україні у постачанні оборонної зброї, на тлі загрози повномасштабного наступу Росії, навіть контакти із «не зовсім демократичним» урядом Туреччини виявляються для держави та для миру в регіоні значно кориснішими за контакти з ФРН. Такої думки дотримується німецький політолог, колишній голова представництва фонду Гайнріха Бьолля в Україні, експерт з питань Центральної та Східної Європи Сергій Сумленний, йдеться у матеріалі «Главкома» «Чому Берлін не дає зброї Києву? Пояснюють німецькі дипломати та експерти».

«Такий катастрофічний парадокс є наслідком нерозумної політики Берліна. Я сподіваюсь, що надзвичайно високий рівень критики, яку зараз отримує Німеччина, допоможе Берліну зрозуміти, що така політика є ані ефективною, ані відповідальною», – вважає експерт.

Сергій Сумленний додав, що німецькі політики, вочевидь, не розраховували на ефект, який наразі спричиняє їхнє рішення, а воно відштовхує країни Центральної та Східної Європи від Німеччини та навіть від ЄС. Україна ж, в умовах, що склалися, більше розраховує на двосторонні контакти з іншими країнами (Велика Британія, Польща, Литва, Латвія, Естонія).

Підсумовуючи, колишній голова представництва фонду Гайнріха Бьолля в Україні наголосив, що головна проблема полягає саме в настроях більшості німців. «Завдяки демократії – пояснив він, – у Німеччині до влади приходять політики, які відповідають інтересам виборців. Обіцянка гарних контактів з Москвою знаходить відповідь у вигляді голосів, поряд з цим жорстка риторика в бік Москви – ні».

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії жорсткими заходами, а саме, санкціями проти «Північного потоку-2», у відповідь на подальшу агресію проти України.

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