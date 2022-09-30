Трамп хоче помирити Росію з Україною

Експрезидент США Дональд Трамп висловив готовність очолити мирні переговори між Росією та Україною

Колишній президент США Дональд Трамп упевнений, що Росія та Україна мають обрати шлях дипломатії та підписати договір про врегулювання конфлікту. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, передає Wion. Політик упевнений, що Росія та Україна мають обрати шлях дипломатії та підписати договір про врегулювання конфлікту.

Трамп підкреслив, що мирного договору потребують обидві сторони, таке вирішення ситуації було б найкращим сценарієм. «На карту поставлено весь світ», – написав він.

Колишній президент США також попросив надати йому лідерство у переговорній групі. Росія та Україна поки що ніяк не відповіли на пропозицію Трампа.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час телефонних переговорів із президентом Росії заявив, що Туреччина готова стати посередником у мирних переговорах між РФ та Україною.

Як йдеться у повідомленні, турецький лідер вважає, що перед дипломатичним процесом необхідно підготувати ґрунт для більш позитивних подій.

Нагадаємо, Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом.

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