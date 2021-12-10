Чому США наклали санкції на Портнова та Тупицького? Екснардеп пояснив логіку дій Білого дому

Мінфін та Держдеп США повідомили про запровадження санкцій проти Андрія Портнова, колишнього очільника адміністрації президента Януковича і Олександра Тупицького, який судиться за посаду.голови Конституційного суду України

Мінфін та Держдеп США повідомили про запровадження санкцій проти Андрія Портнова, колишнього очільника адміністрації президента Януковича і Олександра Тупицького, який судиться за посаду.голови Конституційного суду України

«Білий дім всіма можливими способами прагне розблокувати роботу Конституційного суду України і просунутись в Мінському форматі»

Колишній народний депутат, політолог Вадим Денисенко дав оцінку рішенню Білого дому накласти санкції на Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича, і відстороненого голову Конституційного суду України Олександра Тупицького..

«Санкції проти Тупицького пов‘язані з віддаленою перспективою, а не з його вчорашніми чи позавчорашніми діями. Це сигнал суддям: негайно розблокуйте Конституційний суд, інакше згадають про вас», – зазначив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, голову Конституційного суду підозрюють в причетності до значних корупційних дій, зокрема взяття грошового хабаря під час перебування на посаді. До того ж, його позиція в питанні імплементації Мінських домовленостей є вирішальною, адже це не можливо реалізувати без змін в Конституції, які повинен погодити саме Конституційний суд. Санкції проти Олександра Тупицького і його дружини Ольги, яку також визнали причетною до діяльності чоловіка, передбачають їм заборону в’їзду на територію США, як посадовцям, причетним до реалізації корупційних схем.

«Санкції проти Портнова – це сигнал в цілому суддівському корпусу з однієї сторони і Офісу Президента з іншої. Зеленському показують, що бомби падають дуже близько до його оточення», – наголошує політолог.

Андрій Портнов часто демонструє свої проросійські погляди, чим викликав в Білого дому недовіру до себе. Тому посадовцю не тільки заборонили в’їзд на територію США, а ще й заблокували фінансові активи в американських банках. На думку Вадима Денисенка, «завдяки цим санкціям він несподівано може перейти з першої, у вищу політичну лігу». Полотолог вважає, що це пов’язано із «кризою лідерства на проросійському фланзі».

Денисенко також впевнений, що заява Білого дому, про те, що «жодного рішення про Україну без України не приймається» є пустим словом і Україна в Мінському процесі виступає спостерігачем.

Читайте також:



