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    ЦВК хоче провести місцеві вибори на Донбасі: названа дата і умова

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    ЦВК звернулася до обладміністрацій Донбасу щодо місцевих виборів у 18 громадах - ЦВК хоче провести місцеві вибори на Донбасі: названа дата і умова
    ЦВК звернулася до обладміністрацій Донбасу щодо місцевих виборів у 18 громадах
    фото з відкритих джерел

    ЦВК очікує відповідні висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 13 січня 2022 року

    Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій за висновками про можливість провести 27 березня 2022 року перші місцеві вибори в прифронтових районах цих областей. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    В комісії пояснили, що на окремих територіях цих областей існує загроза безпеці виборців та інших учасників виборчого процесу, а також належній організації та проведенню виборів.

    «Тож у такій ситуації рішення про можливість чи неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків обласних військово-цивільних адміністрацій, як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року», – йдеться у повідомленні.

    У ЦВК пояснили, що згідно з Виборчим кодексом, ці вибори можуть проводитись двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня та мають бути призначені не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів. Якщо військово-цивільні адміністрації дозволять вибори в останню неділю березня 2022 року, комісія повинна ухвалити рішення про їх призначення не пізніше 16 січня 2022 року.

    «Відтак ЦВК очікує відповідні висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 13 січня 2022 року», – наголосили у ЦВК.

    Нагадаємо, в січні 2021 року військово-цивільні адміністрації в Донецькій і Луганській областях повідомили, що у прифронтових регіонах неможливо гарантувати безпеку виборців через обстріли бойовиків. Тому ЦВК прийняла рішення не проводити в березні того ж року місцеві вибори в окремих громадах регіону.

    Теги: ЦВК Донбас вибори
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    ЦВК хоче провести місцеві вибори на Донбасі: названа дата і умова