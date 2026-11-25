Україна зацікавлена в отриманні італійських багатоцільових винищувачів Eurofighter Typhoon, які Рим планує поступово виводити з експлуатації на тлі модернізації своєї військової авіації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на італійське видання La Repubblica.

Українська сторона звернулася до Італії щодо можливості отримання літаків Eurofighter, призначених для виведення з експлуатації.

Імовірно, йдеться про винищувачі ранніх модифікацій, які італійські військово-повітряні сили планують замінити сучаснішими машинами.

Згідно з документами італійського парламенту, програма модернізації авіапарку передбачає придбання 24 нових Eurofighter. Експлуатацію перших літаків цього типу планують завершити у 2029 році.

Нагадаємо, європейські країни ведуть переговори з Пентагоном щодо передачі Україні додаткових винищувачів F-16, які перебувають на озброєнні Національної гвардії США. Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів із проханням надати Україні ще 40 таких літаків.

Також під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» Україна, Швеція та Велика Британія підписали лист про наміри щодо постачання винищувачів Gripen. Документ передбачає співпрацю щодо передачі літаків із сучасним озброєнням.

До слова, у лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має домовленості щодо постачання 250 нових бойових літаків. Йдеться про 150 шведських винищувачів Gripen та 100 французьких Rafale.

Eurofighter Typhoon – європейський багатоцільовий винищувач покоління 4+, розроблений за участю Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії.

Літак призначений для перехоплення повітряних цілей, ведення повітряного бою та виконання інших бойових завдань.

Наразі офіційного рішення щодо передачі Україні цих винищувачів, їхньої кількості та термінів постачання не оголошено.

Нагадаємо, 21 листопада в офіційному віснику Італії оприлюднили указ про надання Україні нового пакета військової допомоги. Перелік озброєння, передбаченого документом, залишається засекреченим.

Також 20 листопада Рада Європейського Союзу схвалила виділення додаткового €1 млрд на військову допомогу Україні в межах Європейського фонду миру.