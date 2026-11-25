Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари по енергетичній інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари по енергетичній інфраструктурі. Глава держави також повідомив про ураження російського військового аеродрому та наголосив, що військова авіація і кораблі РФ є законними цілями України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення президента.

За словами Зеленського, в усіх регіонах, які зазнали російських ударів, працюють ремонтні бригади та енергетичні компанії. Найскладнішою залишається ситуація у Дніпрі, Дніпропетровській області та Запоріжжі.

Президент запевнив, що необхідне обладнання та ресурси для відновлення електропостачання є. Водночас енергетики змушені переривати ремонтні роботи через загрозу повторних атак.

«У росіян тактика незмінна: вони б'ють саме по лініях та по мережах, по підстанціях б'ють, щоб ускладнити передачу електрики від генерації. Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати – і відповідати будемо достойно», – наголосив Зеленський.

Глава держави також подякував військовослужбовцям Сил спеціальних операцій ЗСУ за ураження російського військового аеродрому. Наразі Україна уточнює масштаби завданих противнику збитків.

«Продовжимо завдавати наших їм відповідей. Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, – наші абсолютно законні цілі», – заявив президент.

Нагадаємо, 25 листопада Міністерство оборони України повідомило про ураження російського військового аеродрому «Саваслейка». За оцінкою оборонного відомства, операція має зменшити можливості російських військ завдавати ударів по українських містах.

Також сьогодні окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє живлення внаслідок російського обстрілу. Власні потреби станції забезпечуються за допомогою резервних генераторів.

До слова, напередодні Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в енергетиці та анонсував залучення додаткових сил для захисту Запоріжжя.