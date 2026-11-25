Усі п’ятеро запрошених на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі «Карфаген» вдруге не з’явилися на нього. Про це заявив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко під час засідання комісії 25 листопада, повідомляє кореспондент «Главкома»

Зокрема, на засідання не прибули:

директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос;

керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко;

колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко;

колишній голова Служби безпеки України Василь Малюк;

детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов.

За словами Гончаренка, комісія з поваги до інституцій, які представляють або раніше представляли запрошені, запропонувала кожному з них на вибір три дати для участі в засіданні.

«Ми запропонували три дати кожного з них. Одна з них – це сьогоднішня, 25 листопада, а також 7 або 11 грудня», – зазначив голова ТСК.

Нагадаємо, 23 листопада керівники НАБУ та САП, ексочільник СБУ Василь Малюк, колишній генпрокурор Руслан Кравченко та детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов не з’явилися на засідання Тимчасової слідчої комісії у справі «Карфаген». Голова ТСК Олексій Гончаренко назвав ситуацію безпрецедентною. У СБУ пояснили відсутність Малюка виконанням бойових завдань, а в САП – міжнародною зустріччю Клименка. Водночас, за словами Гончаренка, НАБУ офіційно не повідомило комісію про причини відсутності Кривоноса та Магомедрасулова.