Буданов повідомив, що масштабний обмін військовополоненими планують провести в декілька етапів

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що перший етап масштабного обміну військовополоненими між Україною та Росією може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня, повідомляє «Главком».

Під час заходу «Діалог заради єдності» Буданов зазначив, що саме цей період наразі розглядають як найбільш реалістичний для початку повернення військовополонених.

«Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повернутися», – повідомив керівник Офісу президента.

За словами Буданова, майбутній обмін може охопити понад тисячу людей. Через його масштаб повернення полонених відбуватиметься у декілька етапів – по кілька сотень осіб.

Керівник Офісу президента додав, що переговори з російською стороною щодо проведення обміну вже тривають. Водночас між сторонами залишаються розбіжності щодо списків військовополонених.

Нагадаємо, 19 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив про завершальний етап узгодження обміну полоненими між Україною та Росією. За його словами, спецслужби двох країн працюють над звіркою відповідних списків.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про готовність російської сторони обговорити повернення понад тисячі українців. Україна також запропонувала включити до майбутнього обміну цивільних заручників. Загальна кількість звільнених може сягнути 1500 осіб.

Як відомо, 11 листопада за підсумками дводенних тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі сторони досягли домовленості про підготовку масштабного обміну полоненими.