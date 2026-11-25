Кремль не оприлюднює оновлених даних про кількість загиблих російських військових із вересня 2022 року

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков закликав не брати до уваги повідомлення незалежних ЗМІ про загибель понад 700 тис. російських військовослужбовців у війні проти України. Представник Кремля заявив, що інформацію про втрати російської армії має право оприлюднювати лише Міністерство оборони РФ, повідомляє «Главком».

Відповідну заяву Пєсков зробив під час брифінгу 25 листопада, коментуючи публікації ЗМІ щодо масштабів російських втрат.

«Єдиний, хто може оприлюднювати дані про втрати, – це Міністерство оборони РФ. Я пропоную не брати до уваги жодних інших даних», – заявив речник Кремля.

Водночас Міністерство оборони Росії не оприлюднювало оновленої загальної статистики щодо кількості загиблих військовослужбовців із вересня 2022 року. Тодішній очільник відомства Сергій Шойгу заявляв про загибель 5937 військових.

Як повідомляє «Медуза», за результатами спільного дослідження з «Медіазоною» кількість загиблих російських військових може становити щонайменше 720 тис. осіб. До цієї оцінки включено також зниклих безвісти, які, ймовірно, загинули.

Підставою для дослідження стали дані Росстату, отримані внаслідок кібератаки хакерських угруповань Silent Crow та «Кіберпартизани Білорусі».

Нагадаємо, за інформацією британського видання The Telegraph, Росія фактично проводить приховану загальну мобілізацію. Кремль використовує систему регіональних квот та фінансових заохочень для поповнення армії на тлі значних втрат.

Раніше Кремль також заперечив дані про 1,2 млн втрачених військових у війні проти України. Тоді Пєсков також закликав довіряти винятково інформації російського Міністерства оборони.