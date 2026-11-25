Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко 25 листопада провели у Києві переговори з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною. Сторони зосередилися на військовій допомозі, європейській інтеграції України, санкційному тиску на Росію та підготовці до міжнародної конференції з відновлення України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Візит очільника естонського МЗС став уже четвертим цьогоріч. Сибіга поінформував колегу про ситуацію на полі бою, посилення російського терору, підготовку РФ до подальших атак та перебіг мирних зусиль.

Окрему увагу сторони приділили українським далекобійним ударам, спрямованим на послаблення російської воєнної машини та примус Москви до миру.

«Кожен український удар – це відповідь агресору на терор проти наших людей, на відмову завершувати війну», – наголосив міністр.

Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили заборону в’їзду російських комбатантів до країн Європейського Союзу. Естонія вже ухвалила відповідне рішення на національному рівні. Наразі триває робота над запровадженням аналогічних обмежень на рівні ЄС.

Крім того, міністри обговорили посилення санкційного тиску на Росію та відкриття останніх двох переговорних кластерів на шляху вступу України до Євросоюзу.

Сибіга подякував Естонії за щорічне надання військової допомоги в обсязі щонайменше 0,25% ВВП та виділення у жовтні додаткових €10 млн на реалізацію ініціативи PURL. Міністр наголосив, що Естонія також має отримати пріоритетний доступ до українських оборонних технологій, досвіду та проєктів відбудови.

Тристоронні переговори за участю Олександра Кравченка були присвячені підготовці до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться наприкінці січня 2027 року в Таллінні.

«Закликаю партнерів приїхати з конкретними рішеннями, фінансовими зобов’язаннями та кроками на підтримку енергетики, транспорту й громад», – наголосив Сибіга.

Ключовими пріоритетами конференції мають стати:

підтримка української енергетики;

відновлення транспортної інфраструктури;

страхування воєнних ризиків.

За словами очільника МЗС, лише з липня Росія атакувала понад 2 тис. об’єктів української енергетики. Україна розраховує за підсумками конференції залучити додаткове обладнання та фінансові ресурси, які надійдуть до кінця зими.

Сибіга також повідомив, що Росія знищила понад 600 українських локомотивів. Водночас фахівці «Укрзалізниці» вже відвідали Естонію, де підготували для потреб України 17 локомотивів. Естонський уряд виділив €4,5 млн на їхню передачу. «Працюємо над тим, щоб перші локомотиви надійшли в Україну якнайшвидше», – додав міністр.

Особливу увагу під час конференції в Таллінні приділять страхуванню воєнних ризиків. За словами Сибіги, відповідні рішення матимуть важливе значення для підтримки українського бізнесу та підвищення інвестиційної привабливості держави.

Нагадаємо, ще наприкінці жовтня прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів переговори з главою уряду Естонії Крістеном Міхалом. Сторони обговорили постачання локомотивів, підтримку української енергетики, фінансування потреб України на 2027 рік та узгодили спільний підхід до проведення Конференції з відновлення України в Таллінні.