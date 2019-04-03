ЦВК прийняла протоколи від 111 територіальних округів



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Протоколи п'яти округів відправили на уточнення

У засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10-ї години 4 квітня.

Центральна виборча комісія після перерви продовжила прийом та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на виборах президента України. На даний момент опрацьовано протоколи вже 111 виборчих округів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«Після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою «Уточнений» окружній виборчій комісії ТВО № 25 до 4 квітня 2019 року включно, а окружним виборчим комісіям ТВО № 29, 39, 155, 179 – до 5 квітня 2019 року включно. Окрім того, окружній виборчій комісії ТВО № 149 продовжено термін для підготовки та надання протоколу з поміткою «Уточнений» до 4 квітня 2019 року включно. Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 7 територіальних виборчих округів: № 21 (Вінницька область), № 76 (Запорізька область), № 92 (Київська область), № 168 (Харківська область), № 193 (Хмельницька область), № 217, 222 (місто Київ)», - -йдеться у повідомленні.

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Таким чином, станом на вечір 3 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 111 територіальних виборчих округів.

Крім того, були розглянуті і оголошені протоколи дев’яти дільничних виборчих дільниць про підрахунок голосів на закордонних виборчих дільницях. Таким чином всього були прийняті протоколи 31 зарубіжної дільниці.

Нагадаємо, остання дільниця, через яку досі підраховано тільки 99,99% протоколів на президентських виборах-2019, це Обухів Київської області.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія сьогодні, 3 квітня, отримала оригінали протоколів з результатами голосування на виборах президента України 31 березня ще з 78 окружних виборчих комісій. Загалом - 97. Всього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу. Функцію ОВК у закордонному окрузі виконує Центральна виборча комісія.

Наразі Центральна виборча комісія вже опрацювала 99,99% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.