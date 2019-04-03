ЦВК прийняла протоколи від 111 територіальних округів
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Розсилка
У засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10-ї години 4 квітня.
Центральна виборча комісія після перерви продовжила прийом та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на виборах президента України. На даний момент опрацьовано протоколи вже 111 виборчих округів.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
«Після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою «Уточнений» окружній виборчій комісії ТВО № 25 до 4 квітня 2019 року включно, а окружним виборчим комісіям ТВО № 29, 39, 155, 179 – до 5 квітня 2019 року включно. Окрім того, окружній виборчій комісії ТВО № 149 продовжено термін для підготовки та надання протоколу з поміткою «Уточнений» до 4 квітня 2019 року включно. Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 7 територіальних виборчих округів: № 21 (Вінницька область), № 76 (Запорізька область), № 92 (Київська область), № 168 (Харківська область), № 193 (Хмельницька область), № 217, 222 (місто Київ)», - -йдеться у повідомленні.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Таким чином, станом на вечір 3 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 111 територіальних виборчих округів.
Крім того, були розглянуті і оголошені протоколи дев’яти дільничних виборчих дільниць про підрахунок голосів на закордонних виборчих дільницях. Таким чином всього були прийняті протоколи 31 зарубіжної дільниці.
Нагадаємо, остання дільниця, через яку досі підраховано тільки 99,99% протоколів на президентських виборах-2019, це Обухів Київської області.
Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія сьогодні, 3 квітня, отримала оригінали протоколів з результатами голосування на виборах президента України 31 березня ще з 78 окружних виборчих комісій. Загалом - 97. Всього було утворено 199 округів без врахування закордонного виборчого округу. Функцію ОВК у закордонному окрузі виконує Центральна виборча комісія.
Наразі Центральна виборча комісія вже опрацювала 99,99% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.