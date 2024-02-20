Поліція Польщі відкрила справу через скандальний плакат із закликом до Путіна

Польські фермери вийшли на протест банером: «Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями»

Польські правоохоронці наголосили, що не допустять порушення закону

Поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Владіміра Путіна «навести лад». Про це повідомляє польська поліція.

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Польські правоохоронці наголосили, що не допустять порушення закону і розпалювання ненависті.

«Негайна реакція польської поліції на демонстрацію обурливих гасел під час протесту фермерів у Водзіславському повіті. Поліція і прокуратура проводять дії в напрямку статті 256.1 Кримінального кодексу», – йдеться в повідомленні.

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Стаття, яку згадала поліція Польщі, передбачає штраф або до двох років обмеження чи позбавлення волі за підбурювання до ненависті «на підставі національних, етнічних, расових, релігійних відмінностей».

«Кожен, хто вчиняє дії, мотивовані ненавистю до іншої людини, буде притягнутий до кримінальної відповідальності», – додала поліція.

На плакаті, про який ідеться, було написано: «Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями». Ситуацію прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський, який підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

Нагадаємо, польські протестувальники, які 20 лютого почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах.

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Також польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня. Якщо їх вимоги не будуть почуті – вони зупинятимуть пасажирські автобуси.

До слова, протест польських перевізників вдалося припинити завдяки ухваленню тристоронньої угоди між Польщею, Україною та водіями-протестувальниками. За словами президента Польщі Анджея Дуди, швидше за все нову блокаду кордону теж вдасться подолати завдяки перемовинам.