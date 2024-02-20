Головна Думки вголос Віктор Трегубов
search button user button menu button
Віктор Трегубов Журналіст

Криза на кордоні з Польщею. Що буде далі

glavcom.ua
Ситуація на кордоні Польщі стає загрозливою для обох сторін конфлікту
фото: rferl.org

Проросійські найманці вже блокують пасажирські перевезення та гуманітарні вантажі

  1. Купка проросійських найманців блокує фури на кількох перетинах кордону.
  2. Польський уряд не реагує. Українці у Польщі не реагують. Українці в Україні чекають, поки зміниться польський уряд.
  3. Проросійські найманці кажуть «ага!» і розширюють блокування.
  4. Вже новий польський уряд не реагує, українці у Польщі роблять вигляд, що дивляться не у той бік, українці в Україні починають сеанс меншовартості «а може, ви самі винні».
  5. Проросійські найманці починають блокувати й пасажирські перевезення, гуманітарні вантажі, а також залізницю, нищать вантажі.
    ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ.
  6. Проросійські найманці починають різати шини/шарпати/кидати каміння, когось з українців поранено.
  7. Українці кажуть «так, всьо», виходять з транспортних засобів і дають проросійським найманцям тягла середнього ступеня важкості з елементами образи дією та сексуального насильства.
  8. З усіх проросійських та антиукраїнських (у Польщі це вже ж не завжди одне й те ж) майданчиків починає лунати «Невдячні скурвисини наших б'ють! Геть їх всіх, і постачання зброї, і транзит».

Далі там нерайдужні перспективи що для нас, що для поляків. Десь на четвертому розділі Польщі будуть гадати, що ж пішло не так і хто ж знов образив Христа народів.

Що цікаво у цій схемі? Цікаво, що на кожному її етапі все могла б швидко вирішити польська влада, а частково зробити краще могли б діаспорчани та біженці.

От тільки б яйця знайти.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща транзит українці Україна влада біженці перевезення блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко готується обміняти Путіна на Сі Цзіньпіна?
«Чарівний пендель» для Лукашенка, або Як працює «натяк Китаю»
10 лютого, 12:15
Посол США Бріджит Брінк та заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд
До Києва приїхала заступниця держсекретаря США
31 сiчня, 12:41
Президент України Володимир Зеленський
ЄС схвалив €50 млрд Україні. Зеленський розповів, як відбудеться розподіл коштів
2 лютого, 00:20
Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель
Боррель повідомив, коли ЄС затвердить фонд військової допомоги Україні
3 лютого, 23:50
Сенат США наблизився до фінального голосування за законопроєкт про допомогу Україні
Сенат США наблизився до фінального голосування за законопроєкт про допомогу Україні
13 лютого, 07:10
Країни G7 та їх союзники співпрацюють з урядами, щоб посилити обмеження «тіньового флоту» Росії
Країни G7 мають намір покласти край «тіньовому флоту» Путіна – Bloomberg
8 лютого, 09:28
Пєсков заявив, що Україна відмовилася від миру на вимогу англосаксів
Кремль зробив нову гучну заяву щодо переговорів із Україною
11 лютого, 14:32
Уряд планує збільшити штрафи за незаконне рибальство
Уряд планує збільшити штрафи за незаконне рибальство
10 лютого, 14:12
Зеленський подякував усім, хто від 24 лютого б’ється і працює, щоб зміцнити Україну
Зеленський розповів, як Україна планує посилити захист неба
11 лютого, 20:30

Віктор Трегубов

Криза на кордоні з Польщею. Що буде далі
Криза на кордоні з Польщею. Що буде далі
Україні не потрібні борці з корупцією, які прийдуть до влади у Росії
Україні не потрібні борці з корупцією, які прийдуть до влади у Росії
Колабораціонізм – злочин. Чи треба пробачати?
Колабораціонізм – злочин. Чи треба пробачати?
Яким має бути «ідеальний» пост в соцмережах про реформи в армії
Яким має бути «ідеальний» пост в соцмережах про реформи в армії
Що не так з більшістю пропозицій реформувати українську армію
Що не так з більшістю пропозицій реформувати українську армію
Чому українці не йдуть в армію? Все дуже просто
Чому українці не йдуть в армію? Все дуже просто

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
121K
Чому Путін перемагає?
55K
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
45K
Мати Навального записала звернення до Путіна
32K
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
28K
Данілов розповів, яку пропозицію робила Україна вбитому російському пілоту Кузьмінову

Новини

«У темні часи ми з вами». Посол США в Україні провела спеціальний брифінг: ключові заяви
Сьогодні, 22:58
Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
Сьогодні, 16:46
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Сьогодні, 16:08
Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів
Сьогодні, 15:08
Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua