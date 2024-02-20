Криза на кордоні з Польщею. Що буде далі

Проросійські найманці вже блокують пасажирські перевезення та гуманітарні вантажі

Купка проросійських найманців блокує фури на кількох перетинах кордону. Польський уряд не реагує. Українці у Польщі не реагують. Українці в Україні чекають, поки зміниться польський уряд. Проросійські найманці кажуть «ага!» і розширюють блокування. Вже новий польський уряд не реагує, українці у Польщі роблять вигляд, що дивляться не у той бік, українці в Україні починають сеанс меншовартості «а може, ви самі винні». Проросійські найманці починають блокувати й пасажирські перевезення, гуманітарні вантажі, а також залізницю, нищать вантажі.

ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ. Проросійські найманці починають різати шини/шарпати/кидати каміння, когось з українців поранено. Українці кажуть «так, всьо», виходять з транспортних засобів і дають проросійським найманцям тягла середнього ступеня важкості з елементами образи дією та сексуального насильства. З усіх проросійських та антиукраїнських (у Польщі це вже ж не завжди одне й те ж) майданчиків починає лунати «Невдячні скурвисини наших б'ють! Геть їх всіх, і постачання зброї, і транзит».

Далі там нерайдужні перспективи що для нас, що для поляків. Десь на четвертому розділі Польщі будуть гадати, що ж пішло не так і хто ж знов образив Христа народів.

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Що цікаво у цій схемі? Цікаво, що на кожному її етапі все могла б швидко вирішити польська влада, а частково зробити краще могли б діаспорчани та біженці.

От тільки б яйця знайти.