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Росія формує загони ФСБ-шників на кордоні з Україною – ГУР

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія формує загони ФСБ-шників на кордоні з Україною – ГУР
Загони прикордонників ФСБ Росії
фото: Sputnik Роберт Джопуа

Сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Білгородській областях

У Росії формують загони з числа особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ, аби посилити укріплення кордону. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Про відповідні наміри держави-агресора свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон «на постоянку».

«Живем одним днем, перспектив нет ни у кого», – приречено констатував ФСБ-шник Юсібов.

Сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Білгородській областях.

Нагадаємо, Росія не дає згоду на міжнародне розслідування щодо падіння Іл-76. Речник ГУР розповів, що має бути утворена робоча комісія, яка б почала роботу з аналізу авіатрощі.

«Що стосується конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна й обґрунтована. Щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчити великі рештки цього літака, «чорні скриньки» і уважно обстежити місце авіатрощі. Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії», – акцентував Андрій Юсов.

Стало відомо, що Росія послабила наступ на Україну – естонська розвідка. Зниження бойової активності здебільшого пов'язане зі зміною погоди.

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Теги: кордон росія ФСБ прикордонники ГУР

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