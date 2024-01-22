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Україна отримала від Польщі новий пакет військової допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримала від Польщі новий пакет військової допомоги
Дональд Туск прибув із візитом до Києва
фото: Дональд Туск/Твіттер

Володимир Зеленський: «Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу»

Польща виділила Україні новий оборонниц пакет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

«Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України», – написав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що з Туском провів дуже продуктивні переговори. «Щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин. Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України», – наголосив президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який вперше відколи очолив уряд у грудні 2023 року, приїхав до України, вже зустрівся із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Теги: Польща Володимир Зеленський

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