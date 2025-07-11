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ДБР проводить обшуки в ексміністра інфраструктури Кубракова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ДБР проводить обшуки в ексміністра інфраструктури Кубракова
У травні 2024 році Рада звільнила Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури
фото з відкритих джерел

Йдеться про слідчі дії в справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді

Працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова. Про це повідомило джерело «Суспільного», інформує «Главком».

За даними джерела, йдеться про слідчі дії в справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Наразі він у СІЗО.

Нагадаємо, у січні міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

До слова, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. Згодом у червні він отримав нову підозру у державній зраді.

За версією ДБР, з вересня 2020 року нардеп Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних і проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи на кшталт YouTube і Telegram.

Нардеп Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявляв, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ.

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Теги: обшук ДБР Олександр Кубраков

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