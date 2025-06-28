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Справа Назарія Гусакова: Поліція затримала власника картки для збору коштів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Справа Назарія Гусакова: Поліція затримала власника картки для збору коштів
За даними правоохоронців, затриманий чинив опір під час обшуків
фото з відкритих джерел

У справі Назарія Гусакова затримали чоловіка, чию картку використовували для збору коштів

Учора, 27 червня 2025 року, під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, був його довіреною особою і чия картка використовувалася для збору грошей. Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах, пише «Главком».

За даними правоохоронців, затриманий чинив опір під час обшуків. Він намагався втекти на автомобілі та наїхав на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Внаслідок інциденту поліцейський отримав травми.

Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Автомобіль, на якому він намагався втекти, вилучили та відправили на арештмайданчик.

Санкція за опір поліції із застосуванням насильства передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. Слідчі дії у справі Назарія Гусакова тривають.

Правоохоронці активно перевіряють обставини збору коштів для Назарія Гусакова та закликають усіх, хто має інформацію про можливі шахрайські дії, звернутися до поліції. У межах досудового розслідування перевіряється, як саме організовувалися збори, як використовувалися кошти та чи було зловживання довірою громадян. 

Поліцейські просять кожного, хто переказував кошти на ці збори, вважає себе постраждалим від шахрайських дій або володіє будь-якою інформацією, яка може допомогти слідству, звернутися до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію навколо Назарія Гусакова, повідомивши про співпрацю з журналістами-розслідувачами та правоохоронцями для з'ясування правди. Він також зазначив, що ліки для Назарія, які готове надавати місто, можна отримати лише у Львові.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський відреагував на історію зі зборами львів’янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА). За словами глави держави, зараз триває перевірка всієї інформації, яка є в публічному доступі. Зеленський вислухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо цієї ситуації.

«За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – зауважив Зеленський.

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики підготувати пропозиції для посилення звітності та прозорості благодійних зборів. Це сталося після резонансного випадку із Назарієм Гусаковим, який збирав кошти на лікування, але пізніше виїхав за кордон. 

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн. грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Також Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві.

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Теги: волонтер скандал поліція обшук

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