На Дніпропетровщині посадовець, який наживався на закупівлі ліжок для армії, піде під суд

ДБР передало до суду справу про переплату майже 10 млн грн на закупівлі для військових

ДБР завершило розслідування щодо закупівлі п'яти тис. ліжок за ціною, що майже втричі перевищує ринкову

Державне бюро розслідувань у співпраці з СБУ завершило досудове розслідування щодо начальника Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління. Посадовець допустив закупівлю п’яти тис. двоярусних ліжок для військових частин за завищеною ціною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За інформацією слідства, меблі призначалися для побутових потреб військовослужбовців у частинах Дніпропетровської області. Переможцем тендеру стала київська компанія, яка отримала 28 млн грн за постачання ліжок.

Однак судові експертизи встановили, що вартість виробів була завищена понад на 30% у порівнянні з ринковою ціною. Реальна вартість аналогічних ліжок становить близько 18 млн грн, через що державі було завдано збитків на суму майже 10 млн грн.

Начальнику управління повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Державне обвинувачення заявило цивільний позов на відшкодування збитків. Водночас триває окреме розслідування щодо інших можливих порушень у державних закупівлях.

Раніше «Главком» інформував, що працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), якого підозрюють у привласненні понад 2,3 млн грн бюджетних коштів, виділених на оборону України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Також «Главком» повідомляв, що працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з Дніпра. Він безпідставно вніс до реєстру дані про непридатність до служби щонайменше 17 осіб.