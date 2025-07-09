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Масштабні обшуки на митницях. Правоохоронці повідомили результати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Масштабні обшуки на митницях. Правоохоронці повідомили результати
У столиці затримано заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Обушки відбувалися у Києві, а також Буковині, Одесі та Волині

Служба безпеки спільно з іншими правоохоронними органами провела масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці. Протягом доби СБУ затримала високопосадовця Держмитслужби у Києві та заблокувала оборудки одразу у трьох прикордонних областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спецслужбу.

Так, у столиці на хабарі затримано заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби, який «заробляв» на ухилянтах та іноземних мігрантах. За словами правоохоронців, посадовцю та його спільнику готуються підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

«Задокументовано, як посадовець за гроші пропонував військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Для цього він оформлював ухилянтів «публічними дипломатами» у столичне громадське об’єднання, яке працює від імені відомої міжнародної організації. Також чиновник підозрюється в отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які планували виїхати до Євросоюзу. За різні суми він обіцяв нелегалам сприяння в уникненні депортації та безперешкодному виїзді до ЄС», – йдеться в заяві.

Під час спецоперації ліквідовано ще пʼять оборудок на митницях у різних регіонах України, зокрема Одесі, Волині, Буковині.

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Під час спецоперації ліквідовано шість оборудок на митницях у різних регіонах України
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Так, в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України. Також у регіоні проведено обшуки у посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів.

На Волині викрито посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто, чим завдали збитків державному бюджету на щонайменше 2,7 млн грн. Тим часом у Чернівецькій області викрито посадових осіб митниці, які сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 млн грн.

«Зазначені реалізації проводилися у межах системної роботи СБУ із забезпечення контррозвідувального захисту прикордонної інфраструктури, а також для протидії системним загрозам управлінню державою. Серед іншого, йдеться про недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників державних органів на кордоні, запобігання нелегальній міграції, контрабанді зброї, наркотиків та інших спроб підриву національної безпеки України» – кажуть правоохоронці.

Зазначається, що за перше півріччя 2025 року за матеріалами СБУ Держмитслужба склала 113 адмінпротоколів про порушення митних правил, за результатами яких у державний бюджет донараховано понад 157 млн грн. Також за цей період Служба безпеки вилучила предметів контрабанди на понад 62 млн грн. Загалом за шість місяців цього року співробітники СБУ здійснювали оперативний супровід у понад 800 провадженнях, пов’язаних зі злочинами на кордоні.

Що стосується фактів, щойно викритих у Києві та трьох областях України, то за ними тривають розслідування, розпочаті правоохоронцями за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», Служба безпеки України, Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань, Національна поліція та Бюро економічної безпеки провели масштабні обшуки на митниці у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях.

До слова, нещодавно поліцейські викрили організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали наркотики у всі області України. Зловмисники щомісяця виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували мешканців різних областей України. За цінами чорного ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 млн грн.

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Теги: СБУ митниця обшук Одеса

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