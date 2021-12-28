  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    ДБР завело справи на Гогілашвілі, який влаштував скандал на блокпості

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі - ДБР завело справи на Гогілашвілі, який влаштував скандал на блокпості

    12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі

    фото mvs.gov.ua

    Досудове розслідування розпочалося з ініціативи Разумкова і його політичної сили

    Державне бюро розслідувань перевірить законність дій ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Про це повідомив колишній спікер Дмитро Разумков у Facebook.

    «Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі нестиме відповідальність як за свою аморальну поведінку, так і за можливе порушення закону! За ініціативою МФО «Розумна політика» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області», – написав Разумков.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    ДБР завело справи на Гогілашвілі, який влаштував скандал на блокпості
    ДБР завело справи на Гогілашвілі, який влаштував скандал на блокпості
    ДБР завело справи на Гогілашвілі, який влаштував скандал на блокпості

    Також політик додав, що сподівається на швидке вирішення питання. «Також Офіс генерального прокурора долучив наше звернення щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи. Сподіваюся на об’єктивне та швидке розслідування цієї резонансної справи», – додав Разумков.

    Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Його обурило прохання показати документи. Інцидент трапився 10 грудня. Відповідне відео опублікував YouTube–канал «Остання Крапля».

    Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі. Як йдеться у повідомленні відомства, це сталося «у зв'язку із подіями, які трапились на блокпосту на в'їзді в Донецьку область».

    Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

    Також повідомлялося, що ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

    Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

    Читайте також:

    Теги: МВС міністр Офіс Генерального прокурора політика розслідування Державне бюро розслідувань Дмитро Разумков Олександра Гогілашвілі звільнення Денис Монастирський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ДБР завело справи на Гогілашвілі, який влаштував скандал на блокпості