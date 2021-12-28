ДБР завело справи на Гогілашвілі, який влаштував скандал на блокпості

Досудове розслідування розпочалося з ініціативи Разумкова і його політичної сили

Державне бюро розслідувань перевірить законність дій ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Про це повідомив колишній спікер Дмитро Разумков у Facebook.

«Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі нестиме відповідальність як за свою аморальну поведінку, так і за можливе порушення закону! За ініціативою МФО «Розумна політика» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області», – написав Разумков.

Також політик додав, що сподівається на швидке вирішення питання. «Також Офіс генерального прокурора долучив наше звернення щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи. Сподіваюся на об’єктивне та швидке розслідування цієї резонансної справи», – додав Разумков.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Його обурило прохання показати документи. Інцидент трапився 10 грудня. Відповідне відео опублікував YouTube–канал «Остання Крапля».

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі. Як йдеться у повідомленні відомства, це сталося «у зв'язку із подіями, які трапились на блокпосту на в'їзді в Донецьку область».

Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

Також повідомлялося, що ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.