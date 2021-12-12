Не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві

Автомобіль Гогілашвілі у столиці зупинили поліцейські, аби перевірити документи

Після резонансного відео зі скандалом, який влаштував заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на в'їзді в зону Операції об’єднаних сил, рядові працівники поліції передали журналісту Михайлу Ткачу новий відеозапис вже іншого інциденту. Про це інформує «Українська правда».

Як випливає з відео, 24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили патрульні поліцейські, аби перевірити документи. Це розлютило високопосадовця і він почав ображати правоохоронців та запитувати, чому вони «не впізнали начальство».

Водночас поліцейські спокійно намагалися пояснити, що лише виконують свою роботу.

«Упізнав мене чи ні? Дуже х**во, що ти начальство не впізнаєш. Ти що, тупий? Ти що, о**вший, чи що?!? Що з тобою, тебе що, припудрило?», – кричав Гогілашвілі.

Патрульний же відповідав, що має вказівку звіряти VIN-код.

Раніше президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

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