Фінансові афери Коломойського, Конституція під Лукашенка. 27 грудня за хвилину
В Україні 1-2 січня перестануть працювати центри вакцинації, ЄС подав позов проти Росії
Цього тижня в Україні закриються усі центри вакцинації
В Україні наприкінці тижня, 1-2 січня, перестануть працювати центри вакцинації, де роблять щеплення від коронавірусу. Як вже писав «Главком», у перші дні після святкування Нового року МОЗ дає можливість відпочити медичним працівникам. В решту днів пункти вакцинації працюватимуть за звичайним розкладом.
США оприлюднили нові деталі розслідування ФБР щодо Коломойського
Ігор Коломойський став найбільшим власником нерухомості у Клівленді штат Огайо за гроші вкладників Приватбанку. ФБР стверджує, що схеми купівлі нерухомості використовували для відмивання грошей, вкрадених в українських платників податків. Про це йдеться в оприлюдненому 26 грудня розслідуванні газети Pittsburgh Post-Gazette, яке ґрунтується на звинуваченнях американської прокуратури.
Лукашенко прибирає з конституції Білорусі без’ядерний та нейтральний статус
З конституції Білорусі можуть зникнуть рядки про без’ядерний та нейтральний статус держави. Про це стало відомо з проєкту конституційних змін, який оприлюднений на сайті державного інформаційного агентства БелТА .
Вказані зміни стосуються статті 18 конституції Білорусі. Із діючої редакції пропонується прибрати фразу: «Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною».
Європейський Союз подав позов проти Росії на 290 млрд євро
Європейський союз звинуватив Росію в дискримінації європейських компанії, що порушує норми Світової організації торгівлі, та вимагає компенсувати 290 млрд євро. Натомість у РФ відмовились це робити. Про це йдеться на сайті СОТ.
Росію звинуватили в політиці «імпортозаміщення» та дискримінації європейських компаній.
«Слуга народу» готує «чистку» серед депутатів
Партія «Слуга народу» готує списки місцевих депутатів, яких почнуть відкликати за процедурою імперативного мандату в лютому 2022 року, повідомила глава партії Олена Шуляк.
На даний момент обласні осередки готують списки депутатів, рішення щодо яких прийматиме Нацрада громад – один із керівних органів партії.
Підготувати списки мають до кінця цього року, аби вже у січні-лютому ухвалювати щодо них рішення.
Штам «Омікрон»: експерт розповів, коли вірус почне лютувати в Україні
2022 рік для українців розпочнеться з нижчим рівнем захворюваності на Covid-19, ніж 2021 рік. У країні шостий тиждень поспіль спадає кількість нових випадків коронавірусу, загалом зменшилася на 22% за останній тиждень.
Хоч наразі немає підтвердження даних про більшу поширюваність та тяжкість перебігу захворюваності для штаму «Омікрон», приклад європейських країн посилює тезу про потенційну загрозу «Омікрону» для повторного зростання в Україні у січні 2022 року.
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