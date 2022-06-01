Підбурював до дезертирства: Суд дозволив спецрозслідування щодо Януковича

Заступник начальника УДО виїхав до РФ разом з Януковичем

Щодо колишнього президента України Віктора Януковича проведуть ще одне спецрозслідування. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро України.

«Суд дозволив слідчим Державного бюро розслідувань провести спеціальне розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича, який підозрюється у підбуренні військовослужбовців УДО до дезертирства», – йдеться в повідомленні.

24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України до дезертирства.

«Евакуації» експрезидента з околиці с. Урзуф Мангушського району Донецької області допомагали співробітники силових відомств РФ.

Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації.

«На сьогодні у кримінальному проваджені підозрюються 4 особи. Крім Януковича, який безпосередньо керував незаконним переправленням осіб через державний кордон, також підозри повідомлені співробітникам Управління державної охорони України та цивільній особі», – зазначають в ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року слідчі Державного бюро розслідування за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора вже повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 КК України).

Додамо, що у березні 2021 року Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

Печерський районний суд Києва 23 травня дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.