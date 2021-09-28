Депутати не мають права забувати про кримських політв'язнів

За підтримки Меджлісу Кримськотатарського народу ініційовано кампанію «Депутате, допоможи бранцям Кремля!»

Беру участь у кампанії «Депутате, допоможи бранцям Кремля!», ініційованої Міжнародним громадським рухом за деокупацію Криму та Кримськотатарський Ресурсний Центр за підтримки Меджлісу Кримськотатарського народу.

Я беру під опіку та буду сприяти звільненню політв'язнів Еміра-Усеіна Куку та Олега Приходька.

8 лютого 2019 року у будинку Олега Приходька було проведено обшук російськими силовиками через підозру «у вандалізмі». У нього вилучили українські прапори, символіку ВО Свобода, червоно-чорні прапори і портрет Степана Бандери. За це 62-річний пенсіонер зараз перебуває у Владімірському централі – одній з найсуворіших тюрем Росії. Шість місяців він не бачився з родиною.

Еміра-Усеіна Куку російський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму як фігуранта ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір». Одночасно з Еміром Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок Мусліму Алієву та Енверу Бекірову – 19 і 18 років, Вадиму Сіруку – 12 років, Рефату Алімову – 8 та Арсену Джеппарову – 7. Наразі Емір Куку перебуває на «профілактичному обліку» тюремщиків як особливо небезпечний в'язень, здатний до нападу на співробітників.

Тексти про цих двох політв'язнів будуть з'являтись у мене на сторінці щонайменше раз на місяць. Також я звертатимусь до компетентних органів з вимогами поновити процес звільнення кримських бранців Кремля. Закликаю своїх колег народних депутатів також підтримати ініціативу та взяти опіку над політв'язнями та їхніми родинами, надаючи правову, політичну, інформаційну чи іншу підтримку.

Люди, які опинились за гратами, чиє життя відбувається по той бік свободи тільки тому, що вони називали себе синами свого народу, заслуговують на нашу безумовну підтримку.

Джерело: блог Яни Зінкевич

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