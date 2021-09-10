Деокупація Криму. Глава Меджлісу пояснив, хто може скрутити голову Путіну

Коли Путін не дотримується елементарних норм поведінки, то треба просто ще більш ускладнити його становище, вважає Рефат Чубаров

«Чубаров не закликає завтра бомбити Росію»

Поки РФ вчиняє агресію проти України, тривале обмеження використання російського газу країнами Заходу могло б стати сигналом очільнику Кремля та російським бізнесменам. Близьке оточення Путіна треба вже брати за яйця, щоб вони однієї ночі прийшли та скрутили йому голову через втрачені мільярди, переконаний голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Коли Путін не дотримується елементарних норм поведінки, то треба просто ще більш ускладнити його становище. Іноді для того, щоб противника до чогось примусити, треба завдати йому більше болю. Не про шлях війни ідеться, щоб ніхто не думав, що Чубаров закликає завтра бомбити Росію. Є багато інших механізмів зробити Путіну зле, щоб він сам попросився, аби його помилували», – сказав Чубаров в інтерв’ю «Главкому».

Таким механізмом, враховуючи відмову Путіна зустрічатися з Зеленським щодо Криму, могла б стати відмова європейських лідерів контактуватимуть з очільником Кремля та його урядом, доки він не виконає низки вимог. Це вже буде удар по очільнику Кремля, вважає голова Меджлісу.

«Якщо західні лідери заявлять, що вони максимально себе обмежуватимуть у використанні російського газу впродовж наступних п’яти років, допоки Росія вчинятиме агресію на Україну, то це буде ще один сигнал Путіну та російським бізнесменам. Треба вже брати за яйця близьке оточення Путіна, щоб вони однієї ночі, як було заведено у царських дворах, прийшли та скрутили йому голову через втрачені мільярди», – пояснив він.

До слова, арешти кримський татар 3-4 вересня Чубаров пов'язує з успішним проведенням саміту «Кримської платформи» та провалом шантажу та ультиматумів РФ, здійснених нею напередодні саміту. Глава Меджлісу кримськотатарського народу звернувся до президента Зеленського та керівництва країн-учасниць «Кримської платформи» з проханням терміново провести міждержавні консультації у зв'язку з переслідуваннями кримських татар окупаційною кримською владою.

Як повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, серед затриманих 3-4 вересня у Криму є її родич.

Тим часом президент РФ Путін поскаржився главі Європейської ради на Кримську платформу.