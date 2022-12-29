Депутат розкритикував скандальну ініціативу про посилення покарань для солдатів

Рахманін: «Система відповідальності у Збройних силах має бути достатньо жорсткою, але не невиправдано жорстокою»

Фракція «Голос» у Верховній Раді загалом за зміцнення дисципліни в українському війську, проте не в такій жорсткій формі, як того вимагає закон про посилення кримінальної відповідальності бійців ЗСУ. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів представник фракції Сергій Рахманін.

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З його слів, ініціатива посилити кримінальну відповідальність бійців ЗСУ за невиконання наказів керівництва належить військовим. У військових є потреба підвищення дисципліни, бо існують випадки невиконання наказів, є проблема самовільного залишення частин.

«І в цьому значна частина депутатів, незалежно від партійної приналежності, з військовими солідарна. Але постає інше питання – чи має це набувати настільки жорстких форм? Вважаю, що ні. І наша фракція була єдиною, яка була проти того, аби відповідний законопроєкт голосувався одразу за основу і в цілому», – пояснив Рахманін.

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Фракція «Голос» пропонувала перед другим читанням внести правки, аби закон став інструментом встановлення справедливості, а не каральним засобом, повідомив він.

«Система відповідальності у Збройних силах має бути достатньо жорсткою, але не невиправдано жорстокою. Зараз єдиний можливий варіант – вносити зміни в цей закон вже після підпису президента. Якщо він, звісно, його не заветує», – допустив парламентар.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт, що посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва. Це вже викликало обурення серед частини бійців ЗСУ і прохання до президента ветувати закон.

Сергій Рахманін назвав основні проблеми путінської армії в Україні. У російської армії є проблеми з боєприпасами, адже постійні війни країни-агресорки зменшували запаси, тож тепер їх достатню кількість відновити складно.

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До слова, нардеп Рахманін розповів, як ЗСУ можуть поповнити дефіцит боєприпасів. Попри поступове збільшення західних зразків озброєння, наші військові все ще переважно використовують боєприпаси радянського зразка, які вичерпуються.