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Депутат розкритикував скандальну ініціативу про посилення покарань для солдатів

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Депутат розкритикував скандальну ініціативу про посилення покарань для солдатів
Закон повинен стати інструментом встановлення справедливості, а не каральним засобом
Фото ілюстративне

Рахманін: «Система відповідальності у Збройних силах має бути достатньо жорсткою, але не невиправдано жорстокою»

Фракція «Голос» у Верховній Раді загалом за зміцнення дисципліни в українському війську, проте не в такій жорсткій формі, як того вимагає закон про посилення кримінальної відповідальності бійців ЗСУ. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів представник фракції Сергій Рахманін.

З його слів, ініціатива посилити кримінальну відповідальність бійців ЗСУ за невиконання наказів керівництва належить військовим. У військових є потреба підвищення дисципліни, бо існують випадки невиконання наказів, є проблема самовільного залишення частин.

«І в цьому значна частина депутатів, незалежно від партійної приналежності, з військовими солідарна. Але постає інше питання – чи має це набувати настільки жорстких форм? Вважаю, що ні. І наша фракція була єдиною, яка була проти того, аби відповідний законопроєкт голосувався одразу за основу і в цілому», – пояснив Рахманін.

Фракція «Голос» пропонувала перед другим читанням внести правки, аби закон став інструментом встановлення справедливості, а не каральним засобом, повідомив він. 

«Система відповідальності у Збройних силах має бути достатньо жорсткою, але не невиправдано жорстокою. Зараз єдиний можливий варіант – вносити зміни в цей закон вже після підпису президента. Якщо він, звісно, його не заветує», – допустив парламентар.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт, що посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва. Це вже викликало обурення серед частини бійців ЗСУ і прохання до президента ветувати закон.

Сергій Рахманін назвав основні проблеми путінської армії в Україні. У російської армії є проблеми з боєприпасами, адже постійні війни країни-агресорки зменшували запаси, тож тепер їх достатню кількість відновити складно. 

До слова, нардеп Рахманін розповів, як ЗСУ можуть поповнити дефіцит боєприпасів. Попри поступове збільшення західних зразків озброєння, наші військові все ще переважно використовують боєприпаси радянського зразка, які вичерпуються. 

Читайте також інтерв'ю: Сергій Рахманін: У січні-лютому наступ відновиться, причому це спробує робити і ворог, і ми
Теги: Верховна Рада ЗСУ війна Генштаб закон Володимир Зеленський Сергій Рахманін

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