Народні депутати зареєстрували проєкт постанови про звільнення Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів

У Верховній Раді 19 листопада зареєстрували проєкт постанови про звільнення Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів України. Документ отримав реєстраційний номер 16235 та вже переданий на розгляд керівництву парламенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

Ініціаторами проєкту постанови стали 18 народних депутатів, серед яких Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Андрій Левус, Володимир Ар'єв, Володимир В'ятрович, Марія Іонова, Ірина Фріз та Інна Совсун.

Згідно з інформацією на парламентському порталі, документ зареєстровано 19 листопада 2026 року. Того ж дня його передали на розгляд керівництву Верховної Ради. Наразі рішення про звільнення міністра не ухвалено.

Причини ініціювання звільнення в оприлюдненій картці проєкту постанови не зазначені. Також поки немає інформації про дату можливого розгляду документа в сесійній залі.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Тоді Віталія Кіма призначили міністром у справах ветеранів. Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати. До призначення Кім очолював Миколаївську обласну військову адміністрацію.

Згодом «Главком» повідомляв про протести та критику призначення Кіма на посаду міністра. Частина військових, ветеранів та активістів висловлювала невдоволення через відсутність у посадовця досвіду військової служби та роботи у сфері ветеранської політики. У відповідь Кім попросив українців про підтримку та пообіцяв представити план змін у міністерстві.

Крім того, міністр повідомляв про плани створення п'яти регіональних філій Національного військового меморіального кладовища. За його словами, вісім областей запропонували земельні ділянки для майбутніх меморіальних комплексів, а в державному бюджеті на 2027 рік передбачили фінансування їх проєктування.