Штрафи до 68 тис. грн: Рада отримала законопроєкт про покарання рієлторів

Народні депутати запропонували запровадити кримінальну відповідальність для посередників на ринку нерухомості

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16192, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне надання посередницьких послуг у сфері нерухомості. За відповідні порушення пропонують встановити штрафи від 17 до 68 тис. грн, а також забороняти займатися такою діяльністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріали законопроєкту.

Які штрафи загрожуватимуть рієлторам

Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу України новою статтею 203-3, яка встановлюватиме відповідальність за незаконну діяльність із надання посередницьких послуг під час операцій із нерухомим майном.

Зокрема, за здійснення посередницької діяльності без належного статусу агента з нерухомості або без укладення письмового договору з клієнтом пропонують запровадити штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це становить від 17 до 34 тис. грн.

Крім грошового стягнення, порушникам може загрожувати позбавлення права займатися відповідною діяльністю строком на один рік.

Суворіше покарання передбачене за аналогічні дії, вчинені з корисливих мотивів або за попередньою змовою групою осіб. У такому випадку розмір штрафу може становити від 2 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 до 68 тис. грн. Також пропонують позбавляти порушників права займатися відповідною діяльністю строком на три роки.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його головною метою є детінізація ринку нерухомості та посилення контролю за діяльністю посередників.

Автори документа наголошують, що значна частина рієлторів, брокерів, маклерів, незалежних консультантів та агентств нерухомості працює поза правовим полем.

Зокрема, деякі посередники надають послуги без державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Водночас окремі юридичні особи працюють без укладення офіційних договорів або приховують реальні обсяги доходів від операцій із купівлі, продажу та оренди нерухомості.

За оцінкою ініціаторів законопроєкту, через таку діяльність державний бюджет щороку недоотримує значні суми податків і зборів. Крім того, робота недобросовісних посередників створює додаткові ризики для громадян, які користуються їхніми послугами.

Окремою проблемою парламентарі називають можливість використання ринку нерухомості для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Чому в Україні хочуть посилити контроль за ринком нерухомості

У пояснювальній записці зазначається, що нелегальні посередники можуть ігнорувати вимоги фінансового моніторингу, зокрема процедури перевірки та ідентифікації клієнтів. Це створює умови для проведення сумнівних фінансових операцій.

Автори ініціативи переконані, що встановлення кримінальної відповідальності дозволить посилити контроль за фінансовими потоками, захистити права споживачів та стимулювати рієлторів працювати офіційно.

Як карають за незаконну рієлторську діяльність у Європі

Як приклад народні депутати наводять досвід європейських країн, де за незаконне посередництво на ринку нерухомості вже передбачена кримінальна відповідальність.

Зокрема, у Франції здійснення рієлторської діяльності без відповідного професійного дозволу карається позбавленням волі на шість місяців та штрафом у розмірі €7,5 тис.

У Бельгії за незаконну діяльність агента з нерухомості передбачено позбавлення волі на строк від восьми днів до трьох місяців і штраф від €500 до €5 тис. або одне із зазначених покарань.

У Швеції за посередництво без належної реєстрації також передбачені штрафи або позбавлення волі на строк до шести місяців.

Українські парламентарі вважають, що запровадження відповідних механізмів сприятиме наближенню національного законодавства до стандартів Європейського Союзу та міжнародних рекомендацій у сфері протидії відмиванню коштів.

Коли можуть запровадити нові правила для рієлторів

Законопроєкт №16192 також пов'язаний з іншою законодавчою ініціативою – проєктом закону №16145 від 13 жовтня 2026 року, який стосується захисту житлових та інших прав фізичних і юридичних осіб під час отримання посередницьких послуг у сфері нерухомості.

Обидва документи спрямовані на впорядкування роботи посередників та встановлення чіткіших правил надання відповідних послуг.

Водночас запропоновані штрафи поки що не діють. Законопроєкт має пройти розгляд у Верховній Раді, а його положення можуть змінитися під час доопрацювання та голосування. У разі ухвалення документа нові правила застосовуватимуться після набрання законом чинності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів розглядає три законодавчі ініціативи, спрямовані на врегулювання ринку нерухомості. Зокрема, законопроєкт №16145 передбачає встановлення нових вимог до діяльності посередників. Саме з цим документом пов'язаний законопроєкт №16192, який пропонує запровадити кримінальну відповідальність за порушення встановлених правил.