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Рада затвердила новий склад Кабміну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада затвердила новий склад Кабміну
До Ради ще не надійшли подання про призначення на дві посади за квотою президента України
фото: Ярослав Железняк/Telegram

«За» проголосували 264 нардепи

Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

Рада затвердила новий склад Кабміну фото 1

Призначено:

  • Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики України;
  • Бережну Тетяну Василівну на посаду віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – міністра культури України;
  • Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;
  • Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки України;
  • Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ України;
  • Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Калашника Миколу Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів України;
  • Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля України;
  • Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;
  • Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;
  • Маслова Дениса Вячеславовича на посаду міністра юстиції України;
  • Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Ферчук Оксану Віталіївну на посаду міністра цифрової трансформації України.

Водночас до Ради ще не надійшли подання про призначення на дві посади за квотою президента України: міністра оборони та міністра закордонних справ. Як відомо, місце міністра оборони пророкують Ігорю Клименку.

Наступне засідання Ради заплановане на 18 серпня.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, підтримавши відповідне подання президента Володимира Зеленського. Він приступив до виконання обов'язків прем'єр-міністра та назвав ключові завдання уряду.

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Теги: Кабмін Верховна Рада кадрові зміни уряд

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