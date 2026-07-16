Рада затвердила новий склад Кабміну

До Ради ще не надійшли подання про призначення на дві посади за квотою президента України

«За» проголосували 264 нардепи

Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

Призначено:

Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики України;

Бережну Тетяну Василівну на посаду віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – міністра культури України;

Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;

Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки України;

Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ України;

Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Калашника Миколу Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів України;

Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля України;

Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;

Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;

Маслова Дениса Вячеславовича на посаду міністра юстиції України;

Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Ферчук Оксану Віталіївну на посаду міністра цифрової трансформації України.

Водночас до Ради ще не надійшли подання про призначення на дві посади за квотою президента України: міністра оборони та міністра закордонних справ. Як відомо, місце міністра оборони пророкують Ігорю Клименку.

Наступне засідання Ради заплановане на 18 серпня.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, підтримавши відповідне подання президента Володимира Зеленського. Він приступив до виконання обов'язків прем'єр-міністра та назвав ключові завдання уряду.