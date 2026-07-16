Рада затвердила новий склад Кабміну
«За» проголосували 264 нардепи
Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.
Призначено:
- Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики України;
- Бережну Тетяну Василівну на посаду віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – міністра культури України;
- Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України;
- Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки України;
- Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ України;
- Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
- Калашника Миколу Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів України;
- Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля України;
- Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України;
- Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України;
- Маслова Дениса Вячеславовича на посаду міністра юстиції України;
- Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Ферчук Оксану Віталіївну на посаду міністра цифрової трансформації України.
Водночас до Ради ще не надійшли подання про призначення на дві посади за квотою президента України: міністра оборони та міністра закордонних справ. Як відомо, місце міністра оборони пророкують Ігорю Клименку.
Наступне засідання Ради заплановане на 18 серпня.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, підтримавши відповідне подання президента Володимира Зеленського. Він приступив до виконання обов'язків прем'єр-міністра та назвав ключові завдання уряду.
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