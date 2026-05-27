Віталій Кім: корейські технології працюватимуть в Україні

Голова Миколаївської ОВА відвідав Південну Корею, де провів зустрічі з керівництвом понад 15 компаній – світових технологічних лідерів

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що головною метою його участі в Asian Leadership Conference у Сеулі було залучення передових корейських технологій для відновлення України, зокрема, Миколаївщини. «Основна ідея – щоб корейські технології працювали на Україну», – наголосив він під час брифінгу в Media Center Ukraine.

За словами Кіма, візит мав не соціальний чи гуманітарний характер, а був саме «governmental business» – аби представити Україну як майданчик для інвестицій і технологій.

«Щоб ми самі могли відновлювати свою економіку, використовувати свої податки і розвиватися за прикладом Південної Кореї тут, з технологічної точки зору насамперед», – пояснив він.

Очільник Миколаївської ОВА розповів, що під час візиту відбулися зустрічі на найвищому рівні з керівництвом понад 15 компаній – світових технологічних лідерів. Серед них Hyundai, Samsung, KIND та інші компанії. Сторони обговорили питання взаємодії в енергетиці, розбудові інфраструктури, підготовці кадрів для відновлення України, суднобудуванні та багатьох інших спектрах. Так, між Миколаївською ОВА та HD Hyundai було підписано Меморандум про відновлення регіону, який передбачає продовження партнерства, зокрема, у постачанні обладнання, навчанні спеціалістів та відновленні критичних об’єктів.

«Ми намітили певний план з різними компаніями. Зараз ми це відпрацьовуємо», – зазначив Віталій Кім, додавши, що наразі погоджує ці напрацювання з Фондом держмайна, Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством енергетики.

Віталій Кім також нагадав, що з 2023 року в Україні вже діє програма співпраці з низкою великих корейських компаній. Зокрема, на основі зразків українського шламу за участі корейських партнерів було зроблено експериментальну частину дороги.

«Вона відстояла рік. Показала гарні результати. Зараз чекаємо на сертифікацію для того, щоб можна було запропонувати. Я хотів би це зробити в Миколаївській області – як експериментальний проєкт, екологічну програму для того, щоб ми утилізували шлам, який в нас накопичується», – розповів він.

Говорячи про двостороннє партнерство, голова Миколаївської ОВА наголосив, що першими обов’язковими кроками мають стати обмін студентами та професорами, навчання українських студентів у Кореї та корейських в Україні, а також синхронізація для підготовки кадрів до відновлення, зокрема, для майбутніх корейсько-українських підприємств.

На запитання про інші країни, з якими варто посилювати співпрацю, Віталій Кім відповів, що розглядає також для співпраці країни Близького Сходу , зокрема у сферах мілтеку, енергетичної інфраструктури та технологій будівництва.