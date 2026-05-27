Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Віталій Кім: корейські технології працюватимуть в Україні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Віталій Кім: корейські технології працюватимуть в Україні
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Голова Миколаївської ОВА відвідав Південну Корею, де провів зустрічі з керівництвом понад 15 компаній – світових технологічних лідерів

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що головною метою його участі в Asian Leadership Conference у Сеулі було залучення передових корейських технологій для відновлення України, зокрема, Миколаївщини. «Основна ідея – щоб корейські технології працювали на Україну», – наголосив він під час брифінгу в Media Center Ukraine.

За словами Кіма, візит мав не соціальний чи гуманітарний характер, а був саме «governmental business» – аби представити Україну як майданчик для інвестицій і технологій.

«Щоб ми самі могли відновлювати свою економіку, використовувати свої податки і розвиватися за прикладом Південної Кореї тут, з технологічної точки зору насамперед», – пояснив він.

Очільник Миколаївської ОВА розповів, що під час візиту відбулися зустрічі на найвищому рівні з керівництвом понад 15 компаній – світових технологічних лідерів. Серед них Hyundai, Samsung, KIND та інші компанії. Сторони обговорили питання взаємодії в енергетиці, розбудові інфраструктури, підготовці кадрів для відновлення України, суднобудуванні та багатьох інших спектрах. Так, між Миколаївською ОВА та HD Hyundai було підписано Меморандум про відновлення регіону, який передбачає продовження партнерства, зокрема, у постачанні обладнання, навчанні спеціалістів та відновленні критичних об’єктів.

«Ми намітили певний план з різними компаніями. Зараз ми це відпрацьовуємо», – зазначив Віталій Кім, додавши, що наразі погоджує ці напрацювання з Фондом держмайна, Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством енергетики.

Віталій Кім також нагадав, що з 2023 року в Україні вже діє програма співпраці з низкою великих корейських компаній. Зокрема, на основі зразків українського шламу за участі корейських партнерів було зроблено експериментальну частину дороги.

«Вона відстояла рік. Показала гарні результати. Зараз чекаємо на сертифікацію для того, щоб можна було запропонувати. Я хотів би це зробити в Миколаївській області – як експериментальний проєкт, екологічну програму для того, щоб ми утилізували шлам, який в нас накопичується», – розповів він.

Говорячи про двостороннє партнерство, голова Миколаївської ОВА наголосив, що першими обов’язковими кроками мають стати обмін студентами та професорами, навчання українських студентів у Кореї та корейських в Україні, а також синхронізація для підготовки кадрів до відновлення, зокрема, для майбутніх корейсько-українських підприємств.

На запитання про інші країни, з якими варто посилювати співпрацю, Віталій Кім відповів, що розглядає також для співпраці країни Близького Сходу , зокрема у сферах мілтеку, енергетичної інфраструктури та технологій будівництва.

Теги: Миколаївщина Віталій Кім технології Миколаїв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

OpenAI створює смартфон, де все робитимуть ШІ-агенти
Телефон без застосунків. OpenAI оголосила про розробку нового покоління смартфонів
27 квiтня, 13:32
Фото: Національна Поліція України
Поліція затримала трьох юнаків, які вкрали табличку Дудаєву у Львові
1 травня, 13:13
Медики не змогли відкачати пацієнтку після пластичної операції
У Миколаєві після пластичної операції померла пацієнтка приватної клініки
11 травня, 18:35
Ворожий безпілотник на дереві
У Миколаєві ворожий дрон впав на дерево і не вибухнув
13 травня, 18:53
Зенітні дрони - це окремий напрямок, до якого залучені понад півтори сотні компаній
Brave1: «Шахеди» можна збивати навіть із Нью-Йорка
18 травня, 00:15
Ходаковський назвав супутникові системи головним фактором технологічної переваги Заходу
Колаборант Ходаковський несподівано визнав головну перевагу України у війні
20 травня, 10:03
Австралійські раки
Під Миколаєвом фермер вирощує австралійських раків
24 травня, 19:15
Світ поступово тестує технологію LiFi, яку називають потенційною альтернативою Wi-Fi
Технологія LiFi заміть Wi-Fi: як може змінитися підключення до інтернету
Вчора, 09:35
Петреус відвідав Україну вже 10 разів з початку повномасштабного вторгнення – і щоразу повертається з новими висновками
Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
Вчора, 05:55

Події в Україні

Віталій Кім: корейські технології працюватимуть в Україні
Віталій Кім: корейські технології працюватимуть в Україні
На Харківщині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є поранені
На Харківщині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є поранені
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 27 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 27 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua