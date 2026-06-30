Віталій Кім про підсумки URC: Миколаївщина залучає ще 40 млн євро на відновлення

Миколаївщина залучає нові інвестиції для енергоефективних проєктів

У Гданську під час Конференції з відновлення України URC 2026 начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім взяв участь у заході Nefco Green Recovery Reception, присвяченому зеленому відновленню України та розвитку партнерства між українськими регіонами, донорами й міжнародними організаціями.

У межах заходу було підписано Меморандум про співпрацю між Миколаївською обласною військовою адміністрацією та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО).

Ця угода є першою в Україні такого формату між регіональною владою та НЕФКО та закладає основу для довгострокової взаємодії у сфері відновлення та розвитку Миколаївщини.

Співпраця охоплюватиме розвиток енергоефективної інфраструктури, відновлюваної енергетики, систем водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вуличного освітлення, а також сферу управління твердими побутовими відходами.

Зокрема, досягнуто домовленості про залучення грантової підтримки за кошти Королівства Данії та Королівства Швеції на загальну суму понад 40 млн євро для реалізації проєктів у Миколаєві, Вознесенську, Новій Одесі, Південноукраїнську, Первомайську, Новому Бузі, Баштанці та Коблівській громаді. Реалізація спільних ініціатив сприятиме зміцненню енергетичної безпеки та підвищенню стійкості громад області.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив на важливості підписання меморандуму для подальшого розвитку регіону.

«Для нас важливо не лише відновлювати зруйновану інфраструктуру, а й закладати основу для сучасного розвитку громад. Підписання цього меморандуму відкриває нові можливості для реалізації проєктів у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики та комунальної інфраструктури. Вдячний міжнародним партнерам за довіру та підтримку Миколаївщини», – зазначив він.

Також очільник Миколаївщини провів низку двосторонніх зустрічей. Він обговорив подальшу співпрацю з Державним секретарем з питань політики розвитку Королівства Данія Ельзебет Сондергаард Кроне. Окрім цього, відбулися переговори з представниками корейської корпорації KIND, з якими сторони посилюють співпрацю та шукають нові можливості для реалізації проєктів.

Віталій Кім наголосив, що для Миколаївщини важливим є перехід від обговорень до практичних дій.

«URC-2026 – це не лише дискусії про майбутнє України, а й конкретні рішення. Для нас важливо не просто говорити про відновлення, а залучати реальні ресурси для розвитку Миколаївщини. Ви знаєте, очікував навіть трохи менше, а отримали трохи більше. Нові контакти, нові можливості. Тому всім дякую, продовжуємо працювати», – підсумував Кім.