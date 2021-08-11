Держдеп офіційно оголосив про призначення спецпосланця щодо «Північного потоку-2»

Амос Хохштейн є близьким радником президента США Джо Байдена

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив про призначення Амоса Хохштейна старшим радником Держдепу США з питань енергобезпеки. Він також буде спецпосланцем США щодо реалізації угоди про запуск «Північного потоку-2» з Німеччиною. Про це йдеться у заяві Блінкена у Twitter.

«Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він унікально підходить для підтримки розробки та впровадження інтегрованої стратегії зміцнення глобальної енергетичної безпеки«, – наголосив держсекретар США.

Амос Хохштейн є близьким радником президента США Джо Байдена. Його також називають головним противником російського газопроводу «Північний потік-2«, який має з’єднати Росію та Німеччину в обхід України.

Хохштейн у 2017-2020 роках був членом наглядової ради українського «Нафтогазу».

У квітні американське видання Politico писало, що Хохштейна можуть призначити спецпосланцем США для того, щоб він «вбив« російський «Північний потік-2». Але після цього Байден скасував санкції проти оператора газопроводу та взяв курс на поліпшення відносин між Вашингтоном та Берліном.