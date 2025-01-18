Держсекретар МВС часів Авакова отримав підозру у масштабній корупційній схемі

За версією слідства, у 2020 році Тахтай забезпечив перемогу заздалегідь визначеної компанії в тендері на закупівлю обладнання для відеоспостереження та контролю доступу для будівель МВС

Антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим). Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

За версією слідства, у 2020 році Тахтай забезпечив перемогу заздалегідь визначеної компанії в тендері на закупівлю обладнання для відеоспостереження та контролю доступу для будівель МВС.

Попри те, що вартість цього обладнання була значно завищеною, держустанова перерахувала ці гроші, внаслідок чого зазнала збитків на понад 16 млн грн.

НАБУ і САП пишуть, що задля отримання перемоги у цій закупівлі, підприємець через громадську організацію передав Тахтаю у безоплатне користування чотири авто преміум-класу загальною вартістю понад 6 млн грн.

Після звільнення Тахтая з посади ці автомобілі були передано у його власність через договір пожертви.

В декларації за 2023 рік Тахтай вказує три авто: BMW X5 2015 року, Mercedes Benz GLS 2020 року та Range Rover 2013 року.

ЦПК нагадує, ще раніше Тахтай був заступником міністра Авакова. В 2017 році він отримав Орден «За заслуги» ІІ ступеня.

Тахтай фігурує на відомому відео, записаному в кабінеті тепер уже колишнього заступника міністра Авакова Сергія Чеботаря у грудні 2014 року.

Учасники розмови радились, як вигідно продати пісок, який був вилучений як нелегально добутий. Тахтай на тому відео брав у руки калькулятор і рахував, скільки можна було виторгувати за старим курсом гривні і уже за новим.

«Схеми» також зафільмували, як Тахтай приїжджав на роботу на Кадилаку. Це виявилася та сама автівка, яку як благодійний внесок надала невідома особа міністру часів Януковича Могильову. І якою мали возити іноземні делегації.