У Києві сталася смертельна ДТП: серед поранених чотирирічна дитина

Водій автомобіля Hyundai виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes

У Голосіївському районі Києва,11 січня, сталась смертельна ДТП. У результаті зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей. Про це повідомляє поліція Києва та ДСНС.

Трагедія сталася близько 18:30.

«68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку», – йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП травмувалися водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса, трьох із них, включно з шестирічною дитиною, госпіталізували.

Також за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували з мінівена тіла загиблих чоловіка та жінки.

«До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, її госпіталізували в лікарню «Охматдит», – повідомиляє ДСНС.

Причина аварії встановлюється.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня у Львівській області зіткнулись легковик з автобусом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувались семеро людей.

А наприкінці грудня між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району Запорізької області перекинувся пасажирський автобус. Дев'ятьох постраждалих було госпіталізовано. На момент аварії в автобусі перебували 25 пасажирів, з яких дев'ять осіб були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні імені Святого Мартина.



