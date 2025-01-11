У Києві сталася смертельна ДТП: серед поранених чотирирічна дитина
Водій автомобіля Hyundai виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes
У Голосіївському районі Києва,11 січня, сталась смертельна ДТП. У результаті зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей. Про це повідомляє поліція Києва та ДСНС.
Трагедія сталася близько 18:30.
«68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку», – йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП травмувалися водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса, трьох із них, включно з шестирічною дитиною, госпіталізували.
Також за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували з мінівена тіла загиблих чоловіка та жінки.
«До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, її госпіталізували в лікарню «Охматдит», – повідомиляє ДСНС.
Причина аварії встановлюється.
Нагадаємо, сьогодні, 11 січня у Львівській області зіткнулись легковик з автобусом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувались семеро людей.
А наприкінці грудня між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району Запорізької області перекинувся пасажирський автобус. Дев'ятьох постраждалих було госпіталізовано. На момент аварії в автобусі перебували 25 пасажирів, з яких дев'ять осіб були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні імені Святого Мартина.
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