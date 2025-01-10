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Парламент офіційно запускає процедуру звільнення міністра Галущенка – нардеп

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Парламент офіційно запускає процедуру звільнення міністра Галущенка – нардеп
За словами Железняка, існує багато причин для звільнення міністра
фото: facebook.com/minenergoUkraine

Нардеп також закликав колег-депутатів підтримати постанову про відставку Галущенка

Парламент офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

«Моя колега та член енергетичного комітету Інна Совсун разом з народними депутатами з різних фракцій запускає реєстрацію постанови про звільнення міністра енергетики», – написав нардеп. 

За його словами, існує багато причин для звільнення Галущенка: 

  • системна корупція в енергетиці
  • ігнорування викликів на засіданні Парламенту та Комітетів/ ТСК
  • намагання протягнути корупційну схему «великого атомного будівництва»
  • провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури
  • абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів
  • відверта брехня та маніпуляції
  • абсолютно неприйнятна поведінка міністра сьогодні під час години запитань до уряду.

Железняк закликав колег-депутатів підтримати постанову про відставку Галущенка. 

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко не прийшов на засідання до Верховної Ради. Зокрема, 21 серпня він мав доповісти нардепам про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі.  Міністр публічно не відреагував на запрошення для виступу у парламенті та не пояснював, чому не прийшов.

Зауважимо, що рішення викликати міністра в Раду підтримало 270 нардепів. Міністр енергетики Герман Галущенко мав з'явитися на засідання парламенту з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією у енергетичному секторі. Приводом для виклик Галущенка стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з його відомства.

Раніше Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис. 

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Теги: уряд Кабмін звільнення Герман Галущенко

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