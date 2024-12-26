У США повернули до в’язниці вбивцю-довічника, який втік напередодні Різдва

На суді в 2022 році злочинець отримав довічний вирок без права умовно-дострокового звільнення за вбивство

Злочинцю вдалось побути на волі лише день

Засуджений убивця, який втік із в'язниці штату Міссісіпі за день до Різдва, був схоплений місцевими правоохоронцями вже наступного дня. Про це повідомляє CNN із посиланням на Департамент виконання покарань штату Міссісіпі.

«Засуджений вбивця втік із виправної установи Південного Міссісіпі в Ліксвіллі у вівторок, 24 грудня, близько 15:30», – йдеться у інформації.

Вже в середу його схопили неподалік в’язниці. Подробиці операції не повідомляються.

Зазначається, що 33-річний Дрю Джонсон має цілу історію насильницьких кримінальних нападів у кількох штатах. Зокрема, у 2016 році він смертельно поранив свого знайомого, вистріливши в нього понад два десятки разів, а тіло лишив тіло у полі поблизу Мемфіса.

А у 2022 році він визнав себе винним у серії непов’язаних насильницьких злочинів. Крім того, він зізнався в організації кількох пожеж.

Під час перебування у в’язниці Джонсон також чинив насильницькі дії, напавши на іншого в’язня.

Правоохоронна система Міссісіпі назвала Джонсона «відчайдушним» і «дуже-дуже небезпечним».

На суді в 2022 році злочинець отримав довічний вирок без права умовно-дострокового звільнення за вбивство, а також 15 років ув'язнення за кожен інший злочин.

Нагадаємо, згідно з новим законопроєктом, дітям у австралійському штаті Квінсленд віком від 10 років може загрожувати довічне ув’язнення за вбивство.

А президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пом’якшив вироки 37 із 40 федеральних ув’язнених, засуджених до смертної кари.