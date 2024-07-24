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Заборона Московської церкви. Нардеп обурився поведінкою керівників Держслужби з етнополітики

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Заборона Московської церкви. Нардеп обурився поведінкою керівників Держслужби з етнополітики
Негативний відгук Держслужби на законопроєкт про заборону УПЦ МП став для Микити Потураєва сюрпризом
фото з відкритих джерел

Держслужба з етнополітики нібито спочатку схвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП, а потім написала негативний висновок

Голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв дуже здивований позицією Держслужби з етнополітики. Відомство спочатку схвалило законопроєкт про заборону УПЦ МП, а потім написало негативний висновок. Про це Потураєв розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Це стало сюрпризом (негативний відгук Держслужби на законопроєкт про заборону УПЦ МП, – «Главком»), бо перед тим, як вони це написали, було дві доби постійних консультацій та спільних очних нарад. Минулої середи, десь о 16-17 годині, з ними все погодили. Ми їх в обличчя спитали: чи ми все погодили? Вони сказали: так. Потім у четвер ми проводимо комітет, голосуємо, і після цього вони пишуть оцей висновок. Що це взагалі таке і як це назвати?», – обурився нардеп.

На запитання, чи міг на Держслужбу чинитися якийсь політичний тиск, Потураєв відповів: «Я не знаю і не хочу це жодним чином більше коментувати. Якщо сказати політкоректно: я дуже здивований такою позицією».

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті закликає Верховну Раду усунути до другого читання низку недоліків у законопроєкті про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з російською православною церквою. Насамперед відомство переконане, що закон має унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, пов'язаних з будь-яким центром у країні-агресорі, а не лише з російською церквою.

Нагадаємо, що вчора фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

За словами Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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Теги: Держетнополітики Микита Потураєв Московська церква в Україні

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