Туреччина планує запровадити податок на недопалки цигарок

Тютюнові компанії Туреччини незабаром сплачуватимуть «податок на недопалки»

Парламент Туреччини внесе поправки до закону про заборону тютюнових виробів та до закону про регулювання ринку тютюну та алкоголю. Про це пише Yeni Şafak.

Як зазначає видання, у Туреччині щороку від наслідків паління тютюну помирає близько 85 тис. осіб. «Робота, розпочата за дорученням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, стане одним із найважливіших робочих пунктів Великих національних зборів (назва парламенту Туреччини, – «Главком») у новому законодавчому періоді. Якщо ця поправка буде внесена до законодавства, то буде прийнято ефективніший метод для обмеження продажу цигарок у віці до 18 років», – йдеться у публікації.

Також очікується, що Міністерство торгівлі країни внесе поправки до Закону про регулювання ринку тютюну, тютюнових виробів та алкоголю. У зв'язку з цим на порядок для денний тютюнових компаній постане питання про запровадження так званого «податку на недопалки».

Очікується, що турецькі законотворці проаналізують модель Великої Британії, що забороняє продаж цигарок поколінням, що народилися після 2009 року, модель Іспанії, у якій активно застосовуються податок на забруднення або недопалки, а також ісландську модель, яка повністю заборонить паління тютюну в 2025 році.

Як пишуть місцеві ЗМІ, у Туреччині палять 20 млн людей, і в середньому викурють 1 пачку цигарок на день. Отже, якщо помножити число 20 мільйонів на 20 цигарок і підрахуємо, що 4 недопалки важать 1 грам, то в Туреччині у середньому викидають 100 тонн недопалків на день. Ціна пачки цигарок у Туреччині становить від 45 до 75 турецьких лір (приблизно 56-93 грн), залежно від марки.

До слова, згідно з дослідженням муніципалітету Стамбула, головним викликом для стамбульців є економічні проблеми (так вважають більше 63% містян). Водночас, уточнює видання Sözcü, 80,1% стамбульців ледь зводять кінці з кінцями.Такі висновки експерти роблять із травневого звіту так званого «Стамбульського барометра», який щомісяця публікує муніципальне Стамбульське агентство планування.