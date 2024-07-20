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Львів'яни несуть квіти та лампадки до місця вбивства Ірини Фаріон

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Львів'яни несуть квіти та лампадки до місця вбивства Ірини Фаріон
Львів'яни висловлюють співчуття родині науковиці
фото: «Суспільне»

Люди приходять до імпровізованого матеріалу та запалюють лампадки

Уранці 20 липня львів'яни почали приносити квіти та лампадки на місце, де нападник стріляв в Ірину Фаріон, неподалік її будинку. Львів'яни висловлюють співчуття родині науковиці. Про це повідомляє «Суспільне».

Львів'янка Галина Іваненко разом з донькою прийшла до імпровізованого меморіалу та запалила лампадки.

«Я плачу, тому що мені шкода. Ми на похороні будемо обов'язково. Мовчати при такій зраді – це бути учасником зради», – каже Галина Іваненко.

Львів'янка Галина Іваненко принесла лампадку до місця вбивства Фаріон
Львів'янка Галина Іваненко принесла лампадку до місця вбивства Фаріон
фото: «Суспільне»

«Шкода, дуже шкода, я навіть не знала, що вона живе тут біля нас недалеко», – додає Зоряна Мельник.

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

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Теги: Львів квіти росія церква вбивство Ірина Фаріон ворог

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